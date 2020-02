PİYASALAR – Dolar 5.35, euro 6.10 ve sterlin 6.76 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Aralık (DHA) – Dövizler, Merkez Bankası\'nın yılın son faiz kararını açıklayacağı güne, Çarşamba gününün kapanış düzeylerinde başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3356 lirayı ve en yüksek 5.3585 lirayı gördükten sonra 5.35– 5.36 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0754 lirayı ve en yüksek 6.1053 lirayı gördükten sonra 6.10 - 6.11 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7406 lirayı ve en yüksek 6.7829 lirayı gördükten sonra 6.76 – 6.77 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Piyasalar TCMB ve ECB Faiz Oranı Kararına Odaklandı…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan Çekirdek Makine Siparişleri verisi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 7.6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 arttı.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan Sanayi Üretimi verisi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.2 arttı.

“ABD’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Kasım ayında bir önceki aya göre değişim göstermezken bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilere paralel yüzde 2.2 arttı. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Brexit sürecine dair belirsizlikler de bir yandan artarak devam ederken dün Theresa May gerçekleştirilen güven oylamasını kazandı. Bu gelişmeyle Sterlin’de değer kazanımları oluşmasına rağmen, İngiltere’de Brexit meselesi ile ilgili belirsizlikler devam ediyor ve buna dair gelişmeler yine piyasaların odak noktasında olmaya devam edecek.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan Dış Ticaret Endeksi verilerine göre, 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat birim değer endeksi yüzde 2.3 azalırken ithalat birim değer endeksi yüzde 3.4 arttı.

“Dün, Yurtiçinde sakin bir veri akışı izlenirken, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.4016 seviyeleri civarını test ettiği fakat gün sonunda lirada yaşanan toparlanma isteği ile birlikte bu bölgede tutunamadığı ve günü 5.3454 seviyeleri civarında tamamladığını gördük.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.91 düşüş ile 90 bin 51 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.1 milyar lira olarak gerçekleşti.

“TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.05 düşüş ile yüzde 21.36 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 2.57 yükseliş ile yüzde 17.99 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 387.65 düzeyinde olduğu görülüyor.”