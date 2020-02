PİYASALAR – Dolar 5.33, euro 6.09 ve sterlin 6.75 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Aralık (DHA) – Dövizler, uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch\'in Türkiye ile ilgili gözden geçirme sonucunu açıklayacağı haftanın son işlem gönüne, Perşembe günündeki düzeylerde başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3349 lirayı ve en yüksek 5.3678 lirayı gördükten sonra 5.33– 5.34 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0629 lirayı ve en yüksek 6.0992 lirayı gördükten sonra 6.06 - 6.07 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7525 lirayı ve en yüksek 6.7805 lirayı gördükten sonra 6.75 – 6.76 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “Fitch Not İndirmez(se) S&P Not Artırmalı” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“İki gündür bayram yapan Avrupa borsaları dün de bayramın üçüncü gününü yaşadılar. Kapanışa doğru kâr satışı gelse de bu süreçte Fransa CAC40 Endeksi 4.732\'den 4.935\'e yüzde 4.3 yükselirken Almanya DAX 10.585\'den 10.988\'e yüzde 3.8 yükseldi. BIST 100 Endeksi ise 92 bini aşağı geçince önceki gün 90 bine kadar inmişti. Dün bu negatif ayrışmaya tepki geldi ve yüzde 1.5 yükselerek 91.386\'dan kapandı.

“TC Merkez Bankası dünkü toplantısında ‘piyasa beklenti ittifakına’ paralel olarak faizde bir değişiklik yapmadı. Üstelik sıkı duruşun devam edeceğine yönelik söylemini korudu. Merkezin indirmesini isteyenlerin olduğunu da unutmamak gerek. Hatta kurda biraz artış olunca buna bağlayanlar olmuştu. Değişiklik yapılmayınca USD/TRY 5.37\'den 5.31\'e kadar düştükten sonra yatay bir seyir izledi. Bu sabah da 5.36 seviyesinden işlemler geçiyor.

“28 üyeye sahip AB\'de ortak para birimi euroyu 19 ülke kullanmaktadır. Ancak AB dışından altı ülke daha resmi olarak kullandığından euro toplamda 25 ülke ile dünyada en çok ülkede geçerli para birimi özelliğini korumaktadır. Euro Bölgesi’nden sorumlu Avrupa Merkez Bankası, euro bölgesinde ekonomiyi desteklemek için Mart 2015\'te başladığı varlık alım programına 46 ay sonra 2.6 trilyon euroluk likidite sağladıktan sonra bu ay itibariyle sona erdirdiğini açıkladı. Ancak euronun bankaya geri gelmesini engellemek için de politika faizini sıfırda, mevduat faizini yüzde 0.40 düşüşte tutmaya bir yıl daha devam edecek. Faiz artırımından sonra da vadesi dolan tahvillerle yeni tahviller alarak paranın çekilmeyeceği açıklandı. Başkan Draghi, bankanın paraya erişimi kolaylaştırma politikalarının milyonlarca kişiye iş imkanı sağladığını, kriz döneminde yüzde 12 olan işsizlik oranının yüzde 8.5’e düştüğünü kaydetti.

“Bu akşam Fitch\'in Türkiye için not gözden geçirme sonucu açıklanacak. Piyasadaki ve bizim beklentimiz Negatif görünümdeki BB notun aynen kalacağı yönünde. Ancak burada bir riski de göz önünde bulundurmak gerek: üç büyük not şirketinin aynı yere ait notları arasında büyük korelasyon vardır. Yani notlar birbirine yakındır. S&P - Moodys- Fitch\'in şu anki Türkiye notları üç ayrı kademede yer aldığından absürd bir durumu göstermektedir. Bu yüzden ya S&P\'nin not artırması yada Fitch\'in not indirmesi gerekir. Son dönemdeki gelişmeler nedeniyle Fich not indirmezse önümüzdeki günlerde S&Pden bir not artırımı bekleyebiliriz.”