PİYASALAR – Dolar 5.32, euro 6.05 ve sterlin de 6.69 lirada

Mahmut Can Emir / 11 Aralık (DHA) – Dövizler güne, bir önceki günün kapanış değerlerinin üzerinde başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3181 lira ve en yüksek 5.3305 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira,

- euro en düşük 6.0435 lira ve en yüksek 6.0629 lirayı gördükten sonra 6.05 – 6.06 lira ve

- sterlin de en düşük 6.6885 lira ve en yüksek 6.7097 lirayı gördükten sonra 6.69 – 6.70 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Tutunamayanlar…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD borsaları Ekim ayında gördüğü dip seviyelerin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Ancak dünya borsaları tutunamıyor.

“Hindistan Merkez Bankası Başkanının istifası sonrası Hint varlıklarında görülen satış dalgası gelişmekte olan ülke piyasalarına yayılıyor.

“Küresel risk iştahındaki bozulmaya paralel Türkiye varlıklarında haftanın ilk gününde sert değer kayıpları görüldü.

“MSCI Türkiye yüzde 2.6 kayıpla gelişmekte olan piyasalara göre (yüzde – 1.9) daha kötü performans gösterdi. Önceki dalgadan farklı olarak bu defa sadece hisse değil, döviz ve tahvil piyasaları da satıcılı bir seyir izledi.

“ABD vadeli piyasalarındaki tepki alışlarına paralel Borsa İstanbul’un hafif yukarı yönlü açılmasını ve 92 bin 500 seviyesindeki direncini test etmesini bekliyoruz.

“Avrupa borsalarındaki satış baskısı devam ederse ilk önemli destek 91 bin 500 seviyesi öne çıkıyor.

“Yurtiçinde saat 10:00’da açıklanacak Ekim ayı cari denge rakamları (İş Yatırım 2.7 milyar dolar, piyasa 2.6 milyar dolar), Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin olası görüşmesi (saat 16:00) günün önemli gelişmeleri.”