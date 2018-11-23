PİYASALAR – Dolar 5.30, euro 6.05 ve sterlin de 6.82 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Kasım (DHA) – Dövizler güne, bir önceki günün kapanış düzeylerine yakın başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2865 lirayı ve en yüksek 5.3138 lirayı gördükten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0292 lirayı ve en yüksek 6.0705 lirayı gördükten sonra 6.05 – 6.06 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.8083 lirayı ve en yüksek 6.8482 lirayı gördükten sonra 6.82 – 6.83 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Toparlanma kısa sürdü…” başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya piyasalarındaki tepki alışlarının kısa sürdüğü belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dış ticaret savaşlarının baskısı Avrupa borsalarında ve ABD vadelilerinde sert satışlar görülüyor. Petrolün liderliğinde emtia fiyatlarındaki düşüş ve vadeli piyasalardaki kontango formasyon küresel yavaşlama endişelerinin arttığını gösteriyor.

“Türkiye varlıkları dünyaya göre pozitif ayrışmaya devam ediyor. Avrupa borsalarındaki satışlara rağmen Borsa İstanbul günü yatay kapatmayı başardı. Türk lirasında ve tahvil piyasalarında güçlü seyir devam ediyor.

“ABD vadelileri ve Asya borsalarına paralel Borsa İstanbul’da satıcılı bir seyir öngörüyoruz. ABD vadelilerinin Ekim dibinin altına sarkması tarafında piyasalardaki satışlar sertleşebilir.