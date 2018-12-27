PİYASALAR- Dolar 5.28, euro 6.03 ve sterlin 6.70 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Aralık (DHA) – Dövizler, ABD merkezli hisse senedi endeksi Dow Jones’un günlük 1,000 puan ile rekor düzeyde yükselirken, dövizler güne, Çarşamba günkü kapanış düzeylerine yakın başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2702 lirayı ve en yüksek 5.3158 lirayı gördükten sonra 5.27 – 5.28 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9716 lirayı ve en yüksek 6.0607 lirayı görükten sonra 5.97 – 5.98 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6354 lirayı ve en yüksek 6.7706 lirayı gördükten sonra 6.63 – 6.64 lira aralığında hareket ediyor.

Alnus Yatırım’ın “Abra kadabra yüzde 6” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Borsa İstanbul\'da sıkıcı günleri geride bıraktık. BIST 100’de 2017’de günlük ortalama işlem hacmi 5 milyar lira iken 2018’de 7 milyar liraya yükseldi ve bu rakam 25 Aralık\'ta 1.90 milyar liraya, 26 Aralık\'ta da 1.66 milyar liraya geriledi. Tüm hisseler olarak bakarsak 25 Aralık\'ta 2.78 milyar lira olan hacmin 26 Aralık\'ta 2.41 milyar liraya gerilediğini görüyoruz. Bu da minimum hacim rekoru demek. Burada yabancıların tatilde olması, robotların işlem yapmaması ve yılsonu rehaveti etkili oldu. BIST100 dışı işlemlerin toplama oranının yüzde 30’a çıkması da dikkate değer.

“19 Aralık\'ta Fed toplantısında politika faizinin artırılması sonrasında Trump\'ın Fed başkanına yönelik eleştirileri ‘Powell, görevden mi alınacak?’ endişesini artırırken diğer taraftan Meclisin, Trump\'a istediğini vermemesi nedeniyle ‘hükümetin geçici kapanması’ olayı zaten kötü günler geçiren Amerikan piyasalarını daha da gerdi. Pazartesi günü yarım gün açık olmasına rağmen yüzde 2.5 düşerek Noel tatiline berbat bir halde giren tasarruf sahiplerine yine büyük başkanları sahip çıktı. Kasım seçimi öncesinde ‘buradan daha aşağıya satan, demokratlardandır’ minvalindeki açıklamaları ile Trump, piyasaları toparlamış ve borsa birkaç günde yüzde 6 yükselmişti. Trump, bu kez Noel akşamı Beyaz Saray\'da yaptığı açıklamada ‘alım yapmak için şahane bir fırsat’ şeklinde görüş bildirdi. Beyaz Saray Danışmanı Hasset de yaptığı açıklamada ‘Trump, Fed\'in bağımsızlığına saygılı. Powell de görevinde yüzde 100 güvende’ dedi. Noel dönüşü ABD borsalarına hücum borusu çaldı. Teknoloji şirketleri sayesinde Nasdaq yüzde 5.8 artarken S&P500 ve Dow Jones yüzde 5.0 arttı. Rakamlar inanılmaz: Bir günde dolar olarak yüzde 6 getiri! En son böyle bir günü 2009 Mart’ında yüzde 7 ile yaşamışlar. Ama o günler krizden çıkış günleriydi ve volatilite aşırı yüksekti. Trump ise eşiyle beraber Türkiye üzerinden Irak\'a uçtu ve askerleriyle güzel bir akşam geçirdi. Orada ‘ABD dünyanın polis gücü olamaz’ deyip Suriye\'den çekilmeyi savunurken ‘Irak\'taki 5 bin askeri çekmeyeceğiz, Irak\'ı kimseye kaptırmayız’ dedi. Mesaj, İran\'a idi.

“Dün de bahsettiğimiz gibi, gelişmekte olan ülkeler, ABD’deki kısa sürede yüzde 16’lık düşüşe tepki vermemiş ve izlemişti. Bu yüzden dün akşamki yükselişe bugün aynı coşku ile karşılık vermiyor. Brezilya borsası yüzde 0.65 eksi kapandı. Çin borsası yukarda açtı ama eksiye döndü. Güney Kore yüzde 0.1 artış yaşarken en iyisi yüzde 0.6 artıda olan Hindistan oldu. Biz de artıda açacağız ama 91,500 üzerinde kalmak gelecek için daha önemli.”