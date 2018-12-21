PİYASALAR – Dolar 5.27, euro  6.04 ve sterlin de 6.86 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Aralık (DHA) – Dövizler haftanın son işlem gününe, Perşembe gününe göre hafif yükselişle başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2536 lirayı ve en yüksek 5.2714 lirayı gördükten sonra 5.27 – 5.28 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0207 lirayı ve en yüksek 6.0480 lirayı görükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6507 lirayı ve en yüksek 6.6876 lirayı gördükten sonra 6.68 – 6.69 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Bugün, İngiltere ve ABD Büyüme Verileri Ön Planda…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya Merkez Bankası (BoJ) gerçekleştirdiği Aralık ayı toplantısı sonrasında yayımlanan karar metninde bankanın beklentilere paralel faiz oranında değişikliğe gitmediği ve yüzde -0.10 düzeyinde koruduğu görüldü. BoJ Başkanı Kuroda yaptığı değerlendirmede, küresel hisse piyasasında yaşanan dalgalanmanın Japonya ekonomisini nasıl etkilediğini yakında takip etmeye devam ettiklerini ifade ederken kur piyasasının önemli ölçüde istikrarlı olduğun belirtti.

“İngiltere’de açıklanan Perakende Satışlar verisinde Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1.4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 arttı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) gerçekleştirdiği Aralık ayı toplantısı sonrasında politika faiz oranında değişikliğe gitmedi ve yüzde 0.75 oranında sabit bıraktı. Faiz artırmama kararı oy birliği ile alındı. Banka varlık alım programında değişikliğe gitmedi ve yıllık 435 milyar sterlin olarak sabit bıraktı.

“ABD’de açıklanan Philadelphia Fed İmalat Endeksi verisi Aralık ayında beklentilerin aksine geriledi ve 9.4 olarak gerçekleşti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan Konut Satış İstatistikleri Kasım ayı raporuna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2018 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak 89 bin 626 oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85.7 azalarak 5 bin 324 olurken yabancılara yapılan konut satışları ise ilgili dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117.1 artarak 4 bin 672 oldu.

“Dün, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanmaya karşı yurtiçinde TL’nin güçlü duruşunu koruması ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.2232 - 5.3206 aralığında hareket ettiği ve günü 5.2651 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.75 düşüş ile 91 bin 854 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.1 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 seviyeleri civarında gerçekleşti.”