PİYASALAR – Dolar 5.23, euro 5.93 ve sterlin de 6.70 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Dövizler yeni günün erken saatlerinde yatay seyrediyor.

- dolar en düşük 5.2278 lirayı ve en yüksek 5.2604 lirayı gördükten sonra 5.23 – 5.24 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9325 lirayı ve en yüksek 6.9632 lirayı gördükten sonra 5.93 – 5.94 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7017 lirayı ve en yüksek 6.7456 lirayı gördükten sonra 6.70 – 6.71 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “Güzel Günleri Görüyoruz” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Son üç aydır değer kazanan lira, geçen hafta da dört kuruş daha değer kazanarak 5.28 ile haftayı tamamlamışken yeni haftanın ilk gününde beş kuruş daha değer kazanarak 5.23e indi. Bugün, gazete manşetlerinde; liranın yabancılar sayesinde gelişmekte olan ülkeler arasında rekorlar kırdığı yer alıyor.

Dün, lira varlıklara olan talep sayesinde gerek tahvil gerekse borsada coşkunun devam ettiği bir gün yaşandı. BIST 100 endeksi, yüzde 1.03 artışla, 93 bin 962 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 17 bin 888 seviyesinde bulunuyor ki son dört ayda yüzde 33 getiriye ulaşmış durumda.

“2 yıllık tahvil faizi yüzde 20.28’e indi -ki bu hafta 20nin altı görülecek gibi, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 16.60’ın altına indi. Faizlerdeki gerileme borsa şirketlerinin değerlemesinde artışa yol açmaktadır. Üstelik dolardaki gerileme de banka hisselerini pozitif etkilemekte.

“Borsanın büyük yatırımcıları kolay bir yolla “dolar düştükçe banka al, dolar yükseldikçe banka sat” yapmakta. Dün de Banka Endeksi bir ara yüzde 3.0’lere varan bir getiriye ulaşmışken BBVA’nın Garanti Bankasındaki paylarını satacağı haberi ile kazançlarının bir kısmını geri verdi. Gerçi haber birkaç dakika içinde taraflarca yalanlandı. Banka endeksinde son dört ayda dolar bazlı getiri yüzde 65’e ulaşmış durumda. İnsanın aklına, Nazım Hikmet’in “Çocuklar inanın, inanın çocuklar; Güzel günler göreceğiz güneşli günler” dizeleri geliyor.

“Dün İtalya’da koalisyonun bütçe açığı/GSYH oranını yüzde 2.4’den yüzde 2.0 civarına indireceğine yönelik açıklamalar başta İtalya borsası olmak üzere Avrupa borsalarını coşturdu. Son gelen habere göre yüzde 2.2’ye indiriyorlar. İngiltere-AB anlaşmasının İngiliz parlamentosu görüşmelerinin ise 11 Aralık’ta olacağı açıklandı.

“Bugün Avrupa ve ABD Merkez Bankası yöneticilerinin konuşmaları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup konuşması izlenecektir. 11.00’de ise Spor Toto tarafından İddia’nın ihalesi yapılacak.”