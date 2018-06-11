PİYASALAR – Dolar 4.52, euro 5.33 lirada, Borsa 93 bin puanda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran (DHA) - Dolar yeni haftaya 4.50 liranın, euro da 5.30 liranın altında, Borsa İstanbul Endeksi de 94 bin puan düzeyinde başladıktan sonra, dolar 4.52 liraya, euro 5.33 liraya yükselirken, Borsa İstanbul Endeksi 93 bin 942 puana çekildi.

Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde 1.25 puan faiz artırımıyla politika faizini yüzde 17.75’e yükseltmesi, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu\'nun bankalardaki döviz varlığını liraya çevireceğini açıklaması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerden sonra OHAL’in kaldırılabileceğini duyurmasının ardından dövizlerde başlayan gerileme sürüyor.

Erken saatlerde en düşük 4.4625 lirayı gören dolar 4.5241 liraya kadar yükselerek 4.52 – 4.53 lira aralığından işlem görüyor.

Euro da en düşük 5.2561 lirayı görüp, 5.3410 liraya kadar yükselerek 5.33 – 5.34 lira aralığında işlem görüyor.

Sterlin en düşük 5.9864 lirayı görüp, 6.0661 liraya kadar yükseldikten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında hareket ediyor.

Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.05 artışla 95 bin 922 puandan başladıktan sonra yüzde 2.02 düşüşle 93 bin 942 puana çekildi.