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Ekonomi

PİYASALAR – Dolar 4.0827 lira ile, euro da 5.0316 ile yeni rekor düzeye çıktı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Nisan (DHA) - Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle tırmanışını sürdüren dolar ve euro rekorla başladığı güne yeni rekorla devam etti

10 Nisan 2018 14:29

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Nisan (DHA) - Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle tırmanışını sürdüren dolar ve euro rekorla başladığı güne yeni rekorla devam etti.
Dolar, geçen hafta aştığı 4.0 lira sınırının üzerindeki yukarı yönlü hareketlerini sürdürerek, yeni haftanın ikinci gününde rekorunu 4.0827 liraya kadar taşıdı.
Euro ise, dün tarihinde ilk kez aştığı 5.0 liranın üç kuruştan da fazla üstüne çıkarak, yeni rekorunu 5.0316 lira olarak kayıtlara geçirdi.
Rekor düzeylerinin ardından dolar 4.07 - 4.08 lira ve euro da 5.02 - 5.03 lira aralığında hareket etmeye başladı.
Dövizlerdeki hızlı tırmanış Borsa İstanbul\'a da satış olarak yansıdı ve BIST100 Endeksi, yüzde 0.04 düşüşle 113 bin 110 puandan açıldıktan sonra günlük yüzde 2.47 düşüşle 110 bin 365 puana kadar geriledi.
İş Yatırım\'ın “Sağduyu doğudan yükseliyor…“ başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:
“ABD’nin ile Çin arasındaki gölge boksuna Rus şirketlerine getirdiği yaptırımların da eklenmesine rağmen dünya borsaları görece sakin bir seyir izliyor.
“Rusya hisse senetlerinin yüzde 12, 30 yıllık euro-tahvilin yüzde 5.0, rublenin yüzde 4.0 değer kaybetmesine rağmen gelişmekte olan ülkeler geneline yayılan bir satış dalgası görülmüyor.
“Kötü haberlere sınırlı tepki veren dünya borsaları iyi haberlerle yükselmeye çalışıyor. Çin Başkanı Xi Jinping’in ticaret savaşları ve soğuk savaşı kınayan ve küreselleşmeyi destekleyen açıklamaları üzerine ABD vadelileri ve Asya borsalarında güçlü tepki alışları görüyoruz.”

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