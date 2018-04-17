PİYASALAR – Dolar 4.08, euro da 5.06 liradan işlem görüyor

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Nisan (DHA) – Ticaret savaşı endişeleri ve ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik füze saldırısının sonrasında yeni haftaya 4.05 - 4.06 lira aralığından başlayan dolar, 4.12 liraya kadar yükseldikten sonra 4.07 – 4.08 aralığına gerilerken, 5.05 - 5.06 lira aralığında başlayan euro da 5.09 liraya kadar yükseldikten sonra 5.05 – 5.06 aralığına çekildi.

Euro/dolar paritesi, doların küresel piyasalardaki değer kaybına bağlı olarak, haftanın ikinci 1.24 sınırını da geçerek, yüzde 0.17 artışla 1.2403 düzeyine kadar çıktı.

Dolar geçen hafta 4.1938 lira ile, euro da 5.1941 lira ile rekor düzeye yükselmişti.

Yeni haftaya, yüzde 0.23 artışla 109 bin 861 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) de, günün sonunda yüzde 0.99 artışla 110 bin 688 puandan kapandı.

İş Yatırım’ın , “Risk iştahı toparlanıyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

“ABD’nin Suriye askeri müdahalesi sonrası risk iştahı toparlanmaya devam ediyor. Wall Street’ten başlayarak Avrupa piyasalarına yayılan bir yükseliş görüyoruz. Ancak Çin kaynaklı endişeler nedeniyle gelişmekte olan piyasalar bu iyimserliği paylaşmıyor.

“Borsa İstanbul uzun bir aradan sonra gelişmekte olan piyasalardan olumlu ayrışıyor.

“Suriye’ye yapılan müdahalede ABD ile aynı tarafta yer almamız, ekonomi cephesinden gelen güçlü veriler ve Hazine’nin başarılı borçlanması hisse senedi piyasalarını destekledi.

“Borsa İstanbul banka hisselerinin önderliğinde dün yüzde 1’e yakın yükseldi.

“ABD vadelilerindeki yükseliş ve Türk lirasının güçlenmesine paralel Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz.

“Çin kaynaklı endişeler nedeniyle şimdilik Türkiye piyasalarında bir baskı öngörmüyoruz. Ancak zemin kaygan.

“Önümüzdeki haftalarda Rusya’ya gelecek ilave yaptırımlar Türkiye’ye yönelik risk iştahını da bozabilir.”