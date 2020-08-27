"Piyasalar Doğu Akdeniz'de çatışma riski öngörmüyor; enerji fiyatlarının düşük seyretmesi de çatışmaya engel"

Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Akif Bahadır Kaynak, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rus Kesimi, Fransa ve İtalya’nın Doğu Akdeniz’de askeri tatbikat dazenlemesinin, Avrupa Birliği’nin (AB) Yunanistan’ın arkasında bulunduğunu gösterme amacını taşıdığını kaydetti. Tarafların sert söylemlerine karşılık sıcak çatışma riskinin düşük olduğunu kaydeden Dr. Akif Bahadır Kaynak, bölgede henüz bir rezervin keşfedilmemiş olması ve uluslararası piyasada da enerji fiyatlarının düşük seyretmesi nedeniyle tarafların aceleci davranma ihtiyacını hissetmediklerini vurguladı. Dr. Kaynak, “Bölgeyi hemen dikensiz gül bahçesi haline getirme ihtiyacı hissedilmiyor” dedi.

Piyasaların da bir çatışma riskini öngörmediğine dikkat çeken Dr. Kaynak, “Sorunun sürüncemeye bırakılarak, bir anlamda buzdolabına kaldırılarak çözüleceği kanaatindeyim” dedi.

Geçmişte Ege’de de Türkiye ile Yunanistan’ın yetki alanları konusunda anlaşmazlık yaşadığını hatırlatan Dr. Öğretim Üyesi Akif Bahadır Kaynak, “Uluslararası politikada her sorun çözülmez. Bazen sorunu bir kenara bırakmak da çözümdür” değerlendirmesi yaptı.

Yunanistan’ın ekonomik açıdan batık olduğunu ve başta Almanya, Avrupa Birliği’nin desteğiyle ayakta durduğunu hatırlatan Dr. Öğretim Üyesi Kaynak, “Almanya’nın, Yunanistan’a ekonomik açıdan büyük bir istikrarsızlığa sürükleyecek bir maceraya izin vermesi düşünülemez” dedi.

Avrupa ülkelerinin Türkiye’de de büyük yatırımlarının bulunduğunu da hatırlatan Kaynak, “AB, sorunun sulh içinde çözümünü tercih edecektir” dedi.

“Fransa kendi meselesini ‘AB dayanışması’ arkasına saklıyor”

Libya’da muhalifleri destekleyen ve bu nedenle Türkiye ile çıkar çatışması yaşayan Fransa’nın, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı kışkırtıcı bir politika izlediğini belirten Dr. Kaynak, “Fransa, Doğu Akdeniz’da Türkiye’yi sıkıştırarak Libya’da tavize zorlama hedefi güdüyor. İzledikleri politikayı AB dayanışması arkasına saklıyor” dedi.

Türkiye’nin Libya’da meşru Hükümet’i desteklediğini hatırlatan Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Akif Bahadır Kaynak, Fransa’nın ise enerjide çıkar anlaşması umuduyla muhalif Hafter güçlerinin yanında olduğunu belirtti. Kaynak, Fransa’nın Libya’da Türkiye’den taviz koparmak için Doğu Akdeniz’deki gerginliği bir manivela gibi kullanmaya çalıştığını da ifade etti.