Piyasalar | Borsa yüzde 0,78 yükseldi, dolar 6,94 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.49 artışla 98 bin 661 puanda başladığı gün içinde, 98 bin 68 puan ve 99 bin 267 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.78 artışla 98 bin 946 puanda kapandı.



Haftanın ilk işlem gününü BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.57, BIST Mali Endeks yüzde 0.31 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.06 artıda kapattı.



Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 12.89 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra en son 630/650 düzeyindeydi.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde ise dolar Euro ve Sterlin'in seyri şöyle:



- Dolar en düşük 6.8741 lira ve en yüksek 6.9498 lirayı gördükten sonra, 6.94 – 6.95 lira aralığında



- Euro en düşük 7.4695 lira ve en yüksek 7.5602 lirayı gördükten sonra, 7.55 – 7.56 lira aralığında



- Sterlin en düşük 8.5628 lira ve en yüksek 8.6697 lirayı gördükten sonra 8.65 – 8.66 lira aralığında



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 pandemisinin yarattığı krizin, 1930'larda yaşanan Büyük Bunalım'dan dağa ağır olduğuna dikkat çekti.



Bulgaristan'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Georgieva, Covid-19 krizinin 2020 yılında 170 ülke ekonomisinde daralmaya neden olacağını vurguladı.