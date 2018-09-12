PİYASALAR – Borsa İstanbul Endeksi güne yüzde 0.57 artışla başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Eylül (DHA) –Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.57 artışla 92 bin 701 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.57 artışla 95 bin 700 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 2.31 artışla yüzde 20.41 düzeyine çıktı.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 6.42 ve en yüksek 6.4703 lirayı gördükten sonra 6.44 – 6.45 lira aralığında,

- euro en düşük 7.4450 ve en yüksek 7.4982 lirayı gördükten sonra 7.46 – 7.47 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.3580 lira ve en yüksek 8.4227 lirayı gördükten sonra 8.38 – 8.39 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.04 artışla 95.15 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.29 düşüşle 1.1570 düzeyinde.

Ahlatçı Yatırım “TCMB Toplantısı Öncesi Piyasalarda Bekleyiş Hakim…” başlıklı piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Salı günü piyasalarda ilk olarak İngiltere\'de açıklanan istihdam verileri takip edilirken, ada ülkesinde işsizlik oranı yüzde 4.0 ile değişim göstermedi. İşsizlik başvuruları ise 8.7 bin kişi ile olumlu şekilde beklentilerin altında kaldı. İngiltere\'de takip edilen bir diğer önemli veri olan ortalama gelir endeksi yüzde 2.6 ile beklentileri aşmıştır.

“Diğer taraftan ZWE Avrupa Ekonomik Araştırma Merkezi\'nin açıkladığı yatırımcı beklentileri anketine göre Almanya\'da yatırımcı güveni ekonomik görünümün iyileşmesiyle ardı ardına ikinci ayda da artış göstererek -13.7\'den -10.6 seviyesine geldi. ZEW Mevcut Koşullar Endeksi ise 76 puan ile beklentinin üzerinde geldi.

“Euro Bölgesi geneli için açıklanan rakamlarda da yatırımcı güveninde -11.1\'den -7.2\'ye iyileşme görülmüştür. Ayrıca Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, para birimi olarak Euro’yu kullanan 19 üyeli Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış istihdam, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0.4 yükselmiştir. İstihdam, geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 1.5 arttı. Böylece istihdam edilen kişi sayısı şu ana kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. ABD tarafında Temmuz ayına dair açıklanan iş imkânları ve personel değişim oranı (JOLTS) verisi 6.939 milyon ile beklentilerin oldukça üzerinde geldi.

“Ekonomik verilerin yanında piyasalarda İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney\'in görev süresinin uzatılması konuşuldu. Bunun yanında Beyaz Saray\'dan yapılan bir açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un\'un ABD Başkanı Trump ile ikinci kez buluşmak istediği belirtildi.

“Yurt içerisinde Perşembe günü gerçekleşecek TCMB PPK toplantısına dair beklentiler tartışılmaya devam edilirken, olası bir faiz artışı ve bunun etkileri piyasalarda değerlendirilmeye çalışılıyor. Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody\'s, yüksek Döviz kredileri ve artan kaldıracın Türkiye\'de şirket borçları kaynaklı savunmasızlığı artırdığını, diğer benzer kuruluş olan Fitch dört Türk bankasının notunu indirdiği duyuruldu.

“Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ekonomi ile ilgili bir panik havası olmadığını ve türbülans olarak adlandırılan dönemin aşılacağını belirtti. Bu gelişmelere ek olarak Suriye\'de İdlip kentine dair gelişmeler takip ediliyor.”