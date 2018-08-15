Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Ağustos (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne, günlük yüzde 1.74 artışla 95 bin 41 puanda başladıktan sonra, günlük 0.06 düşüşle 93 bin 358 puan düzeyine çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.60 artışla 101 bin 861 puana döndü.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 2.43 düşüşle 20.85 düzeyine çekildi.

BDDK yurt içi bankaların Türk lirası verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde 25’ini geçemeyeceğini duyurdu.

Mayıs ayı için açıklanan işsizlik verilerine göre, işsizlik oranı yıllık bazda 0.5 puanlık azalış ile 9.7 düzeyinde gerçekleşti.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.9675 ve en yüksek 6.58 lirayı gördükten sonra 6.05 - 6.06 lira aralığında,

- euro en düşük 6.7597 ve en yüksek 7.4620 lirayı gördükten sonra 6.86 – 6.87 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.5622 lira ve en yüksek 8.3540 lirayı gördükten sonra 7.70 – 7.71 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.03 artışla 96.76 düzeyine döndü.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.05 düşüşle 1.1340 düzeyinde.

İş Yatırım’ın “Yangın kontrol altına alınıyor…” başlıklı piyasa bülteninde piyasalardaki yangının kontrol altına alındığı belirtildi ve şu de3ğerlendirmeler yapıldı:

“Merkez Bankası ve BDDK’nın açıkladığı bir dizi önlem sonrası Türk lirası dolara karşı yüzde 8.0 değer kazanarak 6.30 seviyesine güçlendi.

“Devlet iç borçlanma senetleri ve eurotahvillerde de çok sert bir düzeltme görüldü. Türkiye varlıklarına yönelik risk iştahının geri gelmeye başladığı bir ortamda Borsa İstanbul’da yüzde 0.8 ile sınırlı bir tepki görüldü. Buna karşın MSCI Türkiye ve Türkiye ETFleri yüzde 7.0 - 8.0 dolar cinsi getiri ile gelişmekte olan piyasalarda ilk sırada yer aldı. Doların küresel olarak güçlenmesine rağmen değer kazanan Türk lirası, Borsa İstanbul’da yüzde 0.5 - 1.0 arası yukarı yönlü açılışa işaret ediyor.

“Beklentilerden güçlü kar açıklayan Aselsan ve BİM’in piyasayı yenmesini bekliyoruz. Türk lirasının değer kazanmasından en çok faydalanacak hisseler olarak Migros, Alarko Holding, Anadolu Grubu Holding ve bankalar öne çıkıyor.

“Menkul kıymetlerin değerlemesi, kredilerin yeniden yapılandırılması konusunda BDDK’nın attığı adımlar karlılığı artırıp sermaye yeterlilik oranlarını güçlendirecek bankaları destekliyor.”