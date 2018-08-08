PİYASALAR – Borsa İstanbul Endeksi 97 bin puan düzeyinde tutundu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ağustos (DHA) –BIST 100 Endeksi günlük yüzde 0.17 artışla 96 bin 327 puandan başladıktan sonra günlük yüzde 0.91 artışla 97 bin 35 puana döndü.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.59 artışla 118 bin 721 puana döndü.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri günlük yüzde 2.10 düşüşle 19.07 düzeyine döndü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında gerçekleşen görüşme sonrasında bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakalığı Sözcüsü Heather Nauert, yüz yüze ve telefonla gerçekleştirilen görüşmelerin Papaz Andrew Craig Brunson konusunda önemli bir adım olduğunu açıklaması etkisiyle gerileyen dövizler yükselişe geçti.

Dolar 5.3072, euro 6.1562 ve sterlin de 6.8519 liraya kadar yükseldi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2182 ve en yüksek 5.3072 lirayı gördükten sonra 5.27 – 5.28 lira,

- euro en düşük 6.0541 ve en yüksek 6.1562 lirayı gördükten sonra 6.11 – 6.12 lira,

- sterlin en düşük 6.7592 lira ve en yüksek 6.8519 lirayı gördükten sonra 6.79 – 6.80 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.08 artışla 95.26 düzeyine döndü.

EURO/DOLAR, yüzde 0.08 düşüşle 1.1589 düzeyine çekildi.

İş Yatırım’ın “Yörüngeye dönmeye çalışıyoruz…” başlıklı günlük piyasa bülteninde Türkiye varlıklarının ABD – Türkiye ilişkilerinin düzelebileceği umudu ile toparlandığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Bir Türk heyetinin müzakere için ABD’ye gitmesi iki ülke arasındaki sorunların çözülmesi için diplomasi kanalının açık olduğunu göstererek Türkiye risk priminin bir nebze gerilemesini sağladı ve faiz artışı baskısındaki Türk lirasına nefes almak için fırsat verdi.

“Küresel risk iştahının Wall Street’in önderliğinde toparlandığı bir konjonktürde uzun süredir dünyadan negatif ayrışan Türkiye varlıkları yeniden yörüngeye girmeye çalışıyor. MSCI Türkiye %1,4 artışla en çok değer kazanan piyasalar arasında yer aldı. Döviz ve tahvil piyasalarında da en iyi performans gösteren piyasalar arasında yer aldık.

“Küresel risk iştahındaki toparlanmaya paralel Türkiye piyasalarındaki tepki alışlarının devam etmesini bekliyoruz. Anormal seviyelere yükselen risk primleri Türkiye varlıklarının cazibesini ve olası tepki alışlarının gücünü artırıyor. Ancak kısa vadede gözler ABD – Türkiye görüşmelerinden sızacak bilgi akışında olacak.”