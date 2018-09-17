PİYASALAR – Borsa İstanbul Endeksi 94 bin puanda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Eylül (DHA) - Haftaya yüzde 0.3 artışla 94 bin 477 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.03 artışla 94 bin 789 puanda devam ediyor.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.26 düşüşle 98 bin 504 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 2.25 artışla yüzde 19.06 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası\'nın bir önceki hafta politika faizini 6.25 puan artışla, yüzde 17.75\'ten yüzde 24\'e yükseltmesinin ardından, dolar 6.0137 liraya, euro 7.0077 liraya sterlin de 7.8692 liraya kadar gerilemişti.

Gün ortası işlemlerinde;

- en yüksek 6.2974 lira ve en düşük 6.1458 lirayı gören dolar, 6.26 - 6.27 lira aralığında,

- en yüksek 7.3478 lira ve en düşük 7.1444 lirayı gören euro, 7.29 - 7.30 lira aralığında,

- en yüksek 8.2563 lira ve en düşük 8.0348 lirayı gören sterlin, 8.20 - 8.21 lira aralığında hareket ediyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.9 düşüşle 94.78 düzeyine geriledi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.21 artışla 1.1650 düzeyinde.

İş Yatırım’ın “Cin çarpması” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Trump’ın Çin’in 200 milyar dolarlık ihracatına ek vergi koymaya hazırlandığı haberi ile haftaya satıcılı bir havada başlıyoruz.

“ABD ve Çin dış ticaret müzakereleri öncesinde yapılan açıklama sonrası ortalık karıştı. Çin tarafının ‘başına silah dayanmış bir şekilde’ müzakere masasına oturmayacağını açıklaması sonrası Çin’den başlayarak Asya’ya satılan bir satış dalgasıyla karşı karşıyayız.

“Türkiye geçen hafta yapılan güçlü parasal sıkılaşma sayesinde küresel şoku faiz kalkanı koruması ile görece sağlam karşılıyor. Ancak şokun devam etmesi durumunda faiz korumasının Perşembe günü açıklanacak Orta Vadeli Program ile desteklenmesi gerekiyor.

“Merkez Bankası’nın para politikası ile attığı cesur adımı ekonomi yönetiminin güçlü bir Orta Vadeli Program ile sürdürmesi durumunda küresel risk iştahındaki bozulmaya rağmen son aylarda yaşanan portföy çıkışları tersine dönebilir.

“Daha önemlisi, bu sayede bankaların sonbahar aylarındaki kredi borcu ödemelerinin daha yüksek bir borç çevirme oranıyla döndürülmesi sağlanabilir. “