PİYASALAR – Borsa İstanbul Endeksi 93 bin puana indi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Haziran (DHA) - Dövizlerde, ABD Merkez Bankası\'ndan (Fed) faiz artırım beklentilerine bağlı artışların etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi günü yüzde 1.89 düşüşle 93 bin 505 puandan kapattı.

Merkez Bankası’nın politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75’e yükseltmesinin etkisiyle bir önceki haftaya göre değer kazanan dövizler, Fed beklentileriyle yeniden yükseldi.

Gün içinde 4.5807 - 4.6981 lira aralığında hareket eden dolar akşam saatlerinde 4.63 – 4.64 lira aralığında,

gün içinde 5.3841 - 5.5264 lira aralığında hareket eden euro akşam saatlerinde 5.46 – 5.47 lira aralığında,

gün içinde 6.1295 - 6.2693 lira aralığında hareket eden sterlin akşam saatlerinde 6.19 – 6.20 lira aralığında işlem görüyordu.