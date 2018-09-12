PİYASALAR – Borsa İstanbul Endeksi 92 bin puan düzeyinde tutundu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Eylül (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.57 artışla 92 bin 701 puandan başladığı günü, yüzde 0.18 düşüşle 92 bin 227 puandan kapattı. BİST100 gün içinde en düşük 91 bin 923 puanı, en yüksek de 93 bin 552 puanı gördü.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.92 düşüşle 93 bin 323 puana indi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 1.13 düşüşle yüzde 20.18 düzeyine döndü.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 6.3307 ve en yüksek 6.4703 lirayı gördükten sonra 6.36 – 6.37 lira aralığında,

- euro en düşük 7.3442 ve en yüksek 7.4982 lirayı gördükten sonra 7.39 – 7.40 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.2444 lira ve en yüksek 8.4227 lirayı gördükten sonra 8.28 – 8.29 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.20 düşüşle 94.91 düzeyine geriledi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.14 artışla 1.1623 düzeyinde.