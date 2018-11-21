PİYASALAR – Borsa İstanbul Endeksi 91 puana çekildi, dolar 5.35 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Kasım (DHA) – Güne yüzde 0.37 artışla 92 bin 21 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün ortasında hız keserek yüzde 0.16 artışla 91 bin 804 puana çekildi.

BİST Bankacılık endeksi yüzde 0.96 artışla 118 bin 820 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.39 ve 20.70 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3469 lirayı ve en yüksek 5.3975 lirayı gördükten sonra 5.35 – 5.36 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0938 lirayı ve en yüksek 6.1443 lirayı gördükten sonra 6.11 – 6.12 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.8530 lirayı ve en yüksek 6.9078 lirayı gördükten sonra 6.86 – 6.87 lira aralığında işlem görüyor.

“Küresel Piyasalarda Azalan Risk İştahı…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Ekim ayında beklentilere paralel bir önceki aya göre yüzde 0.3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.3 arttı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Carney’in yaptığı açıklamalarda, İngiltere ekonomisinin başlangıç noktası referandum zamanına göre çok farklı olduğuna değinirken Brexit anlaşması olmaması çok alışılmadık bir durum ortaya çıkarabileceğine değindi.

“Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Ewald Nowotny yaptığı değerlendirmede, kısa vadede İtalya’nın Euro Bölgesi ekonomisi açısından bir risk oluşturmadığına değinirken uzun vadede ise İtalya’nın bir risk haline gelebileceğini belirtti. ECB’nin büyüme tahminlerinden ayrışmak için bir neden görmediğini belirten Nowotny İtalya’nın Euro sistem açısından ekonomik bir tehditten çok siyasi bir sorun olduğunu açıkladı.

“ABD’de açıklanan İnşaat İzinleri verisi Ekim ayında, bir önceki aya göre yüzde 0.6 düşüş ile 1 milyon 263 bin adet olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan Konut Başlangıçları verisi Ekim ayında, bir önceki aya göre yüzde 1.5 artış ile 1 milyon 228 bin adete yükseldi. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, lirada yaşanan değer kayıpları ve küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımları sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.3074 - 5.4381 aralığında hareket ettiği ve günü 5.3785 seviyeleri civarında tamamladığını gördük.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 3.05 düşüş ile 91 bin 686 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.7 milyar olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 seviyeleri civarında gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 1.92 yükseliş ile yüzde 20.70 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 4.51 yükseliş ile yüzde 17.39 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 397.72 düzeyinde olduğu izleniyor.