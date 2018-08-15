Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Ağustos (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne, günlük yüzde 1.74 artışla 95 bin 41 puanda başladıktan sonra, günlük 1.91 düşüşle 91 bin 638 puan düzeyine çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.31 düşüşle 99 bin 919 puana çekildi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 1.45 düşüşle 21.06 düzeyine döndü.

BDDK yurt içi bankaların Türk lirası verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde 25’ini geçemeyeceğini duyurdu.

Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, özel sektörün toplam dış borçları yılın ilk altı aylık döneminde 240.8 milyar dolar oldu. Mayıs sonu itibariyle özel sektörün toplam dış borcu 242.5 milyar dolardı. Özel sektörün uzun vadeli dış borçları yılın ilk altı ayında 36 milyon dolar azalarak 221.7 milyar dolara gerilerken, kısa vadeli dış borcu (ticari krediler hariç) 486 milyon dolar artışla 19.1 milyar dolara yükseldi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.9223 ve en yüksek 6.58 lirayı gördükten sonra 6.14 - 6.15 lira aralığında,

- euro en düşük 6.7160 ve en yüksek 7.4620 lirayı gördükten sonra 6.95 – 6.96 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.5435 lira ve en yüksek 8.3540 lirayı gördükten sonra 7.80 – 7.80 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.06 artışla 96.79 düzeyine döndü.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.16 düşüşle 1.1326 düzeyinde.

İş Yatırım’ın “Yangın kontrol altına alınıyor…” başlıklı piyasa bülteninde piyasalardaki yangının kontrol altına alındığı belirtildi ve şu de3ğerlendirmeler yapıldı:

“Merkez Bankası ve BDDK’nın açıkladığı bir dizi önlem sonrası Türk lirası dolara karşı yüzde 8.0 değer kazanarak 6.30 seviyesine güçlendi.

“Devlet iç borçlanma senetleri ve eurotahvillerde de çok sert bir düzeltme görüldü. Türkiye varlıklarına yönelik risk iştahının geri gelmeye başladığı bir ortamda Borsa İstanbul’da yüzde 0.8 ile sınırlı bir tepki görüldü. Buna karşın MSCI Türkiye ve Türkiye ETFleri yüzde 7.0 – 8.0 dolar cinsi getiri ile gelişmekte olan piyasalarda ilk sırada yer aldı. Doların küresel olarak güçlenmesine rağmen değer kazanan Türk lirası, Borsa İstanbul’da yüzde 0.5 - 1.0 arası yukarı yönlü açılışa işaret ediyor.

“Beklentilerden güçlü kar açıklayan Aselsan ve BİM’in piyasayı yenmesini bekliyoruz. Türk lirasının değer kazanmasından en çok faydalanacak hisseler olarak Migros, Alarko Holding, Anadolu Grubu Holding ve bankalar öne çıkıyor.

“Menkul kıymetlerin değerlemesi, kredilerin yeniden yapılandırılması konusunda BDDK’nın attığı adımlar karlılığı artırıp sermaye yeterlilik oranlarını güçlendirecek bankaları destekliyor.”