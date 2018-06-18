PİYASALAR – Borsa haftaya yüzde 0.32 düşüşle 94 bin 236 puandan başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Haziran (DHA) – Bayram öncesinde haftayı günlük yüzde 1.11 artışla 94 bin 540 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yeni haftaya yüzde 0.32 artışla 94 bin 236 düzeyinde başladı.

Erken işlemlerde en düşük 4.6805 lirayı gören dolar 4.7474 liraya kadar yükseldikten sonra 4.71 – 4.72 lira aralığında işlem görüyor.

Euro da, en düşük 5.4279 lira ve en yüksek 5.5071 lirayı gördükten sonra 5.45 – 5.46 lira aralığında işlem görüyor.

Gün içinde en düşük 6.2125 lirayı gören sterlin 6.3034 liraya kadar yükseldikten sonra 6.24 – 6.25 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Yurtiçinde İşsizlik Oranı ve Küresel Piyasalarda Draghi’nin Açıklamaları Ön planda…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya Merkez Bankası (BOJ) gerçekleştirdiği Haziran para politikası toplantısı sonrasında faiz oranında ve varlık alım programında değişikliğe gitmediğini açıkladı. Banka politika faiz oranını yüzde -0.10 ve varlık alım miktarı tutarını 80 trilyon yen olarak korumaya devam etti.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi Mayıs ayında piyasa beklentilerine paralel aylık bazda yüzde 0.5 ve yıllık bazda yüzde 1.9 artış gösterdi. Euro Bölgesi’nde Çekirdek TÜFE Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0.3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.1 artış gösterdi. Euro Bölgesi’nde açıklanan dış ticaret verilerine göre, Nisan ayında Euro Bölgesi 16.7 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

“ABD’de açıklanan New York Empire State İmalat Endeksi verisi Haziran ayında bir önceki aya göre yükseliş ile 25 düzeyine ulaştı. ABD’de açıklanan Sanayi üretimi verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 01 azaldı. ABD’de açıklanan İmalat Üretimi verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.7 düşüş gösterdi. ABD’de açıklanan Kapasite kullanım oranı verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 77.9 seviyesine geriledi. ABD’de açıklanan öncü Michigan Tüketici Güveni verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1.3 artış ile 99.3 düzeyine yükseldi. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Cuma günü, yurtiçinde piyasaların kapalı olmasına rağmen küresel piyasalarda dolarda artan volatilite ile birlikte kurun fiyatlamalarda 4.7042 – 4.7595 aralığında hareket ettiği ve günü 4.7279 seviyesi civarında tamamladığını gördük.

“BİST-100 Endeksi, Perşembe gününü yüzde 1.11 artış ile 94 bin 540 puandan tamamladı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 14 Haziran tarihinde, yüzde 17.75 düzeyinde gerçekleşti. Beş yıllık CDS risk primi yüzde 0.46 düşüş ile 311.21 düzeyinde olduğu görülüyor.”