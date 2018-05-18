PİYASALAR – Borsa 102 bin puanda dövizler yeniden rekora yakın

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Mayıs (DHA) - Merkez Bankası’nın önceki günkü “Gerekli adımlar atılacaktır” açıklaması sonrası rekor düzeylerinden 8-10 kuruş gerileyen dövizler, yeniden zirveye yaklaştı.

Haftanın son işlem gününde dolar 4.4856 liraya kadar yükseldikten sonra 4.47 – 4.48 lira aralığında, euro 5.2983 liraya kadar yükseldikten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığında ve sterlin de 6.0594 liraya kadar yükselerek 6.04 – 6.05 lira aralığında işlem görüyor.

Merkez Bankası\'nın önceki günkü açıklaması öncesi;

- dolar 4.5011 lira ile,

- euro 5.3251 lira ile,

- sterlin 6.0698 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerini görmüştü.

Merkez Bankası\'ndan önceki gün yapılan açıklamada, \"Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır\" denildi.

Perşembe gününü yüzde 0.28 düşüşle 101 bin 869 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) haftanın son işlem gününde günlük yüzde 0.46 artışla 102 bin 315 puandan işlem görüyor.

İş Yatırım “Dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyoruz…” başlıklı günlük piyasa bülteninde dolar’da meydana gelen yeni bir alım potansiyeli tekrardan piyasalarda fiyatlamaların değişmesine yol açtığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi 34.4 artış ile bir önceki ay verisinin oldukça üzerinde gerçekleşirken, haftalık işsizlik maaşı başvurularında sınırlı artış yakalandı. EURUSD gün içerisinde 1.18 seviyesi sınırında fiyatlandı. ABD 30 yıl vadeli hazine tahvil faizlerinin 3 yılın zirvesine tırmanmasıyla Ons Altın fiyatları satış baskısı altında kaldı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de yaklaşık 3.12 seviyesi üzerinde tutunmalarını sürdürdüğünü görüyoruz.

“1290 seviyesi altında fiyatlanan değerli metalde kısa vadeli toparlanmaların başarılı olmadığını söyleyebiliriz. Bir başka gündem maddesi ise İngiltere Başbakanı Theresa May’in İngiltere’nin gümrük birliğinden ayrılacağını açıklaması idi. Bu açıklama sonrasında GBPUSD paritesinde tekrardan 1.35 seviyesi altı fiyatlamalar gündeme geldi.

“Çin’den gümrük tarifelerine karşın ABD’ye yeni bir teklif gelirken, Trump Kuzey Kore Konusunda Libya modelinin söz konusu olmadığını dile getirdi. Euro Bölgesi tarafında ise İtalya’daki popülist liderler hükümet programında anlaştı ancak başbakanın kim olacağı konusu belirsizliğini korumaya devam ediyor.

“Yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken, gün içerisinde Türk Lirası’nın kısmi de olsa toparlanma çabası içerisine girdiğini gördük. Ancak bu toparlanmaya rağmen Dolar/TL 4.4530 seviyesi üzerine yerleşme çabaları içerisine girerken, Euro/TL’de tekrardan 5.25 seviyesi üzeri fiyatlamalar dikkat çekti.\"