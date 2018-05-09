PİYASALAR – Borsa 100 bin puanda, dolar 4.25 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 11 ay sonra dün 100 bin puanın altında kapandıktan sonra, öğle saatlerinde yeniden 100 bin puanı aşarak 100 bin 647 puana kadar çıktıktan sonra kapanışa doğru 100 bin 862 puana döndü.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı günü, geçen yıl Haziran ayından bu yana ilk kez 100 bin puanın altında kapandı. Dolar, küresel piyasalarda gelişmeler ve jeopolitik risklerle 4.3744 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandıktan sonra, 4.25 – 4.26 lira aralığına geriledi. Erken işlemlerde 5.1794 liraya kadar yükselen euro da 5.05 - 5.06 lira aralığına döndü.

Küresel piyasalarda dolar endeksi, 93.18 düzeyini de aşarak ile Aralık ayı sonundan bu yana en yüksek düzeye çıktıktan sonra, 92.94 düzeyine döndü.

Dolar kapanış saatlerinde 4.25 - 4.26 lira aralığında hareket ederken, euro da 5.06 - 5.07 lira aralığına çekildi. Euro önceki hafta 5.1941 lira ile tarihi rekor düzeyine tırmanmıştı.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

Kanada Doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6