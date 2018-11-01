PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.27 artarak 91 bin puanı aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Kasım (DHA) – Güne yüzde 0.06 artışla 90 bin 253 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortasında yüzde 1.27 artışla 91 bin 344 puana kadar yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.50 artışla 109 bin 104 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.33 artışla yüzde 18.52’ye yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.25 düşüşle yüzde 24.36 düzeyine çekildi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.5582 lira ve en yüksek 5.6490 lirayı gördükten sonra 5.56 - 5.7 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3098 lira ve en yüksek 6.4269 lirayı gördükten sonra 6.34 - 6.35 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.1229 lira ve en yüksek 7.2857 lirayı gördükten sonra 7.19 - 7.20 lira aralığında hareket ediyor.

Alnus Yatırım’ın “Kasımda Aşk Başkadır” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Eylülde BIST 100\'ün değer artışı yüzde 7.8 olurken bankaların yükselişi yüzde 19.2 olmuştu. Endeks, Ekim’de son 6 yıldır kazandırsa da bu yıl olmadı: BIST 100 yüzde 9.8 düştü. Ama bankalar bu kez daha az (yüzde 7.9) düştü. Borsa düşse de dolar bazında önemli bir kayıp olmadı zira USD/TRY ayı yüzde 8.0 kazançla 5.58 seviyesinden kapattı.

“Dün TCMB faizi indirmedi ama Bakan Albayrak altı başlıkta ÖTV ve KDV indirimlerini açıklayarak Kasım’da piyasaların güzel olması için bir adım attı. Konutta KDV yüzde 8.0 ve tapu harcı yüzde 3.0 kalmaya devam edecek.

“Beyaz eşyada ÖTV sıfırlanırken Mobilya’da KDV yüzde8’e indirildi. Otomobilde 1600 cc altına ÖTV yüzde 15 indirilirken ticari araçta KDV yüzde 1.0’e indirildi. Bugünkü resmi gazetede yayınlanan indirimlerin hepsi yıl sonuna kadar. Yani 61 gün geçerli.

“Bu indirimler niye yapıldı: 1- ODD verilerine göre, otomotiv ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk dokuz ayında yüzde 26 daralırken Eylül’deki düşüş yüzde 67’ye ulaştı. 2- TÜİK’e göre yeni konut satışları ilk dokuz ayda yüzde 2.0 düşerken Eylül’deki düşüş yüzde 14’e ulaştı. 3- TÜRKBESD verilerine göre beyaz eşya satışları ilk dokuz ayda yüzde 16 düşerken Eylül’deki düşüş yüzde 37’ye ulaştı.

“ABD tarafında ise başkan Trump’ın “burdan daha aşağıya satan, demokratlardandır” minvalindeki açıklamaları ile piyasa oyuncuları satışlardan vazgeçip öyle bir alıma döndü ki iki günde Dow jones geçen hafta aşağı kırdığı 25 bin seviyesinin üzerine çıktı. Yani artık yeniden yükselen trende girdi. Bugün, dünyanın tek trilyon dolarlık şirketi Apple’ın bilançosu gelecek. “