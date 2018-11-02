PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.18 artıda, dolar 5.45 lirayı gördü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Güne yüzde 0.67 artışla başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) endeksi gün ortasında hız kazanarak yüzde 1.18 artışla 93 bin 479 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.01 artışla 114 bin 978 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.83 düşüşle yüzde 18.25’e, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 1.77 düşüşle yüzde 23.81 düzeyine çekildi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.4516 lira ve en yüksek 5.5288 lirayı gördükten sonra 5.46 - 5.47 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2395 lira ve en yüksek 6.3124 lirayı gördükten sonra 6.25 - 6.26 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1073 lira ve en yüksek 7.1905 lirayı gördükten sonra 7.11 - 7.2 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Küresel Piyasalar ABD İstihdam Rakamlarına Odaklandı…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan Caixin İmalat PMI verisi Ekim ayında beklentilerin üzerinde 50.1 düzeyinde gerçekleşti.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) faiz oranında değişikliğine gitmedi ve oy birliğiyle yüzde 0.75 seviyesinde sabit bıraktı. Banka, varlık alım miktarını değiştirmedi ve 435 milyar Sterlin olarak korudu. ABD’de açıklanan İmalat PMI verisi Ekim ayında bir önceki aya göre geriledi ve 55.7 düzeyinde gerçekleşti.

“ABD’de açıklanan İmalat PMI verisi Ekim ayında 55.7 düzeyine geriledi. ABD\'de açıklanan ISM imalat sektörü verisinin beklentilerin altında 57.7 seviyesinde gerçekleşti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit’ten elde edilen PMI anket verilerine göre, Türkiye İmalat PMI verisi Ekim ayında 44.3 seviyesine yükseldi.

“Dün, küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kayıpları ve yurtiçinde lirada yaşanan değer kazanımı sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.5086 seviyeleri civarında kadar gerilediği ve günü 5.5089 düzeyinde tamamladığını gördük.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 2.42 değer kazancıyla 92 bin 387.41 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.8 milyar lira olarak gerçekleşti.

“TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.74 düşüş ile yüzde 24.24 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0.70 yükseliş ile yüzde 18.59 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 387.60 seviyeleri civarında olduğu görülüyor.”