PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.39 artışta, dolar 5.33 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Aralık (DHA) – Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini yüzde 24 düzeyinde sabit tutma kararının ardından Borsa İstanbul Endeksi\'ndeki (BİST100) artış yüzde 1.39\'a kadar çıkarken, dolar 5.33 lira düzeyine kadar çekildi.

Güne yüzde 0.52 artışla 90 bin 518 puandan başlayan BIST100, faiz kararı sonrasında 91 bin 306 puana kadar çıktıktan sonra, 91 bin 176 puana döndü.

BIST Bankacılık Endeksi ise yüzde 1.1.65 artışla 112 bin 975 puana kadar yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 17.99 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.56 artışla yüzde 21.48 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini yüzde 24 düzeyinde sabit tutma kararı ardından dövizler geriledi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3043 lirayı ve en yüksek 5.3885 lirayı gördükten sonra 5.33 – 5.34 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0455 lirayı ve en yüksek 6.1448 lirayı gördükten sonra 6.08 - 6.09 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7281 lirayı ve en yüksek 6.8457 lirayı gördükten sonra 6.76 – 6.77 lira aralığında işlem görüyor.