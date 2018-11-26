PİYASALAR – BIST100 yüzde 0.74 artışla 93 bin 691 puanda

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.56 artışla 93 bin 521 puandan açıldıktan sonra erken işlemlerde yüzde 0.74’lük bir artışla 93 bin 691 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 1 artışla 121 bin 21 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasalarında geçen haftaya göre bir değişim görülmezken, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde yüzde 16.86’da, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de 20.87 düzeyinde gerçekleşti.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2674 lirayı ve en yüksek 5.3018 lirayı gördükten sonra 5.26 – 5.30 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9842 lirayı ve en yüksek 6.0260 lirayı gördükten sonra 5.98 – 6.02 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7565 lirayı ve en yüksek 6.8108 lirayı gördükten sonra 6.75 – 6.81 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “TL’nin geri dönüşü” başlıklı piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yer aldı:

“Kasım ayının son haftasına petrol fiyatlarının 60 doların altına gerilediği, FED faiz artış ihtimallerinin azaldığı, dolayısıyla TL varlıkları destekleyen bir ortamda giriyoruz. Kasım ayı başından bu yana yüzde 5.65’lik getiri ile TL Güney Afrika para biriminin ardından sonra en fazla getiri sağlayan para birimi oldu. MSCI Türkiye hisse senedi endeksi ise ayın başındaki zirvesinden geri gelse de yüzde 9’luk getiri ile MSCI GOÜ endeksinin yüzde 8 üzerinde kazanç elde etti. Gelişmekte olan ülke hisse senedi endeksinin de ay başındaki zirvesinin altında olduğunu hatırlamakta fayda var.

“10 yıllık TL bono faizindeki gerileme ise ay başından bu yana 160 baz puana ulaştı. Bugün yurtiçinde reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım endeksi açıklanacak. Haftanın genelinde önemli bir haber akışı bulunmuyor.

“Yurtdışında ise Çarşamba günü Powel’ın yarın diğer FED yetkililerinin görüşmeleri izlenecek. 30 Kasım – 1 Aralık’ta yapılacak G20 zirvesinde Trump ve Çin Başbakanı arasında yapılacak görüşme haftanın en önemli gündem maddesi.”