PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.71 düştü, dolar 5.47 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın son gününü yüzde 0.71 düşüşle 92 bin 839 puandan kapattı. Gün içinde 5.54 lirayı aşan dolar, kapanışa doğru 5.47 - 5.48 lira aralığında hareket ediyordu.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.33 düşüşle 116 bin 995 puana döndü.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.89 düşüşle yüzde 17.12’ye gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.70 artışla yüzde 21.71 oldu.

Piyasaların beklediği Merkez Bankası Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) faizleri yüzde 2.0 – 2.25 aralığında sabit tutma kararı ardından dövizler düne göre yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar, en düşük 5.4515 lirayı, en yüksek 5.5420 lirayı gördükten sonra 5.47 – 5.48 lira,

- euro, en düşük 6.1902 lirayı, en yüksek 6.2853 lirayı gördükten sonra 6.21 – 6.22 lira,

- sterlin, en düşük 7.1137 lirayı, en yüksek 7.2138 lirayı gördükten sonra 7.12 – 7.13 lira aralığında hareket ediyordu.