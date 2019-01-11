PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.65, dövizler yüzde 0.5 yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – Haftanın son işlem gününe yüzde 0.34 artışla 91 bin 503 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en yüksek 92 bin 28 puanı ve en düşük 91 bin 446 puanı gördükten sonra yüzde 0.65 artışla 91 bin 798 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.41 artışla 114 bin 956 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.95 düşüşle yüzde 16.55’e ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 1.82 düşüşle yüzde 18.92’ye geriledi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.4112 lirayı ve en yüksek 5.5451 lirayı gördükten sonra 5.44 – 5.45 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2260 lirayı ve en yüksek 6.2979 lirayı gördükten sonra 6.27 – 6.258 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.9010 lirayı ve en yüksek 6.9963 lirayı gördükten sonra 6.96 – 6.97 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Yurtiçinde cari denge rakamı küresel piyasalarda abd enflasyon verisi ön planda…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermezken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 artışla beklentinin altında kaldı. Çin’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi ise Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.9 artış ile yine beklentilerin altında kaldı.

“Bunun yanında gün içinde Avrupa Merkez Bankası’nın Aralık ayında gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda, risk durumunun kırılgan olduğuna değinilirken Euro Bölgesi’nde ekonomik aktivitelere yönelik risk değerlendirmelerinin aşağı yönlü olduğu belirtildi.

“Fed Başkanı Powell yaptığı değerlendirmede, Washington DC Ekonomi Kulübü\'nde yaptığı konuşmada, ‘Fed faiz oranları konusunda sabırlı olma yeteneğine sahip’ açıklamasında bulundu. Fed’in bilançosunu küçültmesi gerektiğine de değinen Powell, 2018 yılının ABD ekonomisi için çok iyi geçtiğini, yüksek resesyon riskine dair hiçbir şey görmediğini söyledi. Çin’deki ekonomik yavaşlamayı kaygı verici şekilde izlediğini belirten Powell, Brexit’ten kaynaklanacak bir finansal bozulma beklemediğini de sözlerine ekledi.

“Dün bir konuşma yapan St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise gerçekleştirdiği bir mülakatta Fed\'in daha fazla faiz artırımına gitmesi durumunda ABD ekonomisinin resesyona girebileceğinden korktuğunu dile getirdi. Tahvil piyasasındaki faiz seviyesinin ‘Bir miktar resesyon riskinin sinyalini verdiğinin’ altını çizen Lt. Louis Fed Başkanı, faiz artırımlarına ara verme konusunda komitenin kendisinin fikrine geldiğini ama ilerideki gelişmelerin nasıl olacağını görmek durumunda olduklarını söyleyerek resesyon değerlendirmesi konusunda Powell’a zıt açıklamalarda bulundu.

“ABD borsaları günü yüzde 40 – yüzde 0.50 yükselişle tamamladı. ABD’deki endeksler son birkaç gündür yükseliş eğilimine devam ediyor. Fed\'den faiz oranlarına dair gelen güvercin mesajlar ile ABD-Çin ticaret gerilimine dair net açıklamalar olmasa da en azından olumsuz bir sonucun da ortada olmaması endekslerin yukarı yönlü hareketinde katalizör oldu.

“Sabah Asya seansına baktığımızda ise ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin daha üst seviyelerde devam edeceğine dair bilgiler ile Powell’ın faiz artırımları konusunda esnek olacağı mesajlarını vermesi Asya hisselerini pozitif yönde etkilediğini görüyoruz.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak KOBİ’ler için hazırlanan yeni kredi paketinin detaylarını açıkladı. Detaylarda, 13 bankanın kendi insiyatifiyle gerçekleştireceği KOBİ Değer Kredisi’nin Hazineye etkisinin olmayacağını ifadelerine yer verilirken, toplam 40 bin işletmeye kredi verileceği ve KOBİ’lere sağlanacak paketin toplam büyüklüğünün 20 milyar lira olacağı belirtildi. KOBİ Değer Kredisi’nin altı ay ödemesiz ve yüzde 1.54 faiz uygulanacağı belirtildi.“