PİYASALAR – BIST100 yüzde 0.6 düşüşle 90 bin sınırında kapandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın ilk işlem gününü, yüzde 0.6 düşüşle 89 bin 999 puan ile 90 bin puan sınırında kapattı.

Güne yüzde 0.38 artışla 90 bin puanın üzerinde başlayan BİST100, gün içinde en düşük 88 bin 564 puanı, en yüksek 91 bin 387 puanı gördü.

Endeksteki düşüşe karşın, BIST Bankacılık Endeksi günü yüzde 2.93 artışla 108 bin 910 puanda kapattı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.11 düşüşle yüzde 17.87’ye, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 2.74 düşüşle yüzde 24.48 düzeyine çekildi.

Dövizlerde günlük gerileme yüzde 1.0\'i aşarken, 88 bin puana kadar gerileyen Borsa İstanbul Endeksi kapanışa doğru toparlandı.

Dolar, yeni haftanın ilk iş gününde 5.46 liraya kadar gerileyerek üç ayın en düşük düzeyine indi.

Gün sonuna doğru;

- dolar en düşük 5.4635 lira ve en yüksek 5.5631 lirayı gördükten sonra 5.49 - 5.50 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2161 lira ve en yüksek 6.3330 lirayı gördükten sonra 6.25 - 6.26 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9784 lira ve en yüksek 7.1269 lirayı gördükten sonra 7.0 - 7.01 lira aralığında hareket ediyordu.