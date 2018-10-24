PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.45 yükseldi, dolar 5.76 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Ekim (DHA) – Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ndeki grup toplantılarındaki tartışmaların etkisiyle dün yüzde 2.0’den fazla düşüşle 92 bin 585 puana kadar gerileyen Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni güne yüzde 0.45 artışla 93 bin 887 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.90 artışla 112 bin 454 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.77 artışla yüzde 19.65 düzeyine çıkarken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 0.81 artışla yüzde 26.05 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.7302 lira ve en yüksek 5.7760 lirayı gördükten sonra 5.76 - 5.77 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5749 lira ve en yüksek 6.6279 lirayı gördükten sonra 6.61 - 6.62 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4508 lira ve en yüksek 7.5019 lirayı gördükten sonra 7.48 - 7.49 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “Hasar Kontrol” başlıklı günlük piyasa bülteninde, küresel piyasaların yüzde 7.0’dan fazla gerçekleşen satış dalgası sonrasında yaralarını sarmaya çalıştığı ifade edildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD borsaları gün içinde yaşanan yüzde 2.5 civarında kaybı büyük ölçüde geri alarak kapandı. Asya borsaları yüzde 1.0 civarında yükselişle Wall Street’i izliyor.

“Yüksek betalı Türkiye varlıkları son beş günlük satış dalgasında en çok değer kaybedenler arasında yer aldı. Hisse senedinden, yerel tahvillere, Türk lirasından eurotahvile tüm varlık guruplarında en çok kaybedenler arasında yer aldık.

“Türkiye piyasalarındaki satışın derinleşmesinde AK Parti ve MHP’nin yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını açıklaması da etkili oldu. Genel ittifakın devam ettiğine yönelik açıklamalar sonrası bir miktar toparlanma olsa da siyaset sahnesindeki belirsizlik risk priminin yükselmesinde etkili oldu.\"

