PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.38 yükseldi, dolar 5.54 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.38 artışla 90 bin 883 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.66 artışla 106 bin 514 puanda

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.80 düşüşle yüzde 18.07’ye, , iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 2.14 düşüşle yüzde 25.17 düzeyine çekildi.

Dolar, yeni haftanın ilk iş gününde 5.51 liraya kadar gerileyerek üç ayın en düşük düzeyine indi.

- dolar en düşük 5.5125 lira ve en yüksek 5.5631 lirayı gördükten sonra 5.54 - 5.55 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2759 lira ve en yüksek 6.3330 lirayı gördükten sonra 6.31 - 6.32 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0624 lira ve en yüksek 7.1269 lirayı gördükten sonra 7.09 - 7.10 lira aralığında hareket ediyor.

Alnus Yatırım “Global piyasalar BIST\'i bozuyor” başlıklı günlük piyasa bülteninde, BİST100 endeksinin bir önceki hafta küresel piyasalardaki sert satışlardan etkilendiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul global piyasalara gelen sert satışlardan ayrışamadı. Cuma günü yurtdışına paralel olarak düşen BIST 100 endeksi yüzde 3.42 kayıpla 90 bin 541 seviyesinden sonlandırırken, haftalık bazda da yüzde 6.9\'luk değer kaybı yaşadı.

“Endekste çok nadir gerçekleşen bir düşüşe cuma günü şahit olduk. 2016 yılı sonundan beri günlük endeks getirilerine baktığımızda bu düşüş oranının olasılığını yüzde 1.0\'den bile az, binde 7.0 olduğunu görüyoruz.

“Endeksin bu kadar sert düşmesini gerektiren yurtiçi bir faktör gözümüze çarpmamakta. Çünkü, Dolar/TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde 5.50 seviyelerine kadar gerilerek son iki buçuk ayın en düşük seviyelerine, 2 yıllık gösterge faizi yüzde 25.17\'ye ve 10 yıllık tahvil faizi yüzde 18.07\'e geriledi.

“Yani makroekonomik anlamda bize borsadaki satışın ağırlıklı olarak ABD borsaları başta olmak üzere gelişmekte olan ülke piyasalarına gelen global satışa yönlendiriyor.

“Yurtiçinde dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlanırken, bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni İstanbul Havalimanının açılışını gerçekleştirdi. İlk etapta 90 milyon yolcu kapasiteli olan havalimanının, 2028 yılında tamamı bitmesiyle 200 milyona kadar çıkabileceğini belirtti.

“Yurtdışında ise, 2000 yılından beri iktidarda olan Almanya Başkanı Angela Merkel\'in Aralık ayında gerçekleşecek olan parti liderliği seçimde aday olmayacağını duyurdu. Gelen açıklamayla birlikte Euro değer kaybederken, DAX günü yüzde 1.2 yükselişle sonlandırdı.

“ABD tarafında ise haftanın ilk işlem gününü satıcılı sonlandıran Wall Street’te, Trump’ın ‘’Çin ile mükemmel bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum’’ açıklamasından sonra Asya Pasific ve ABD futurelarında pozitif seyir izleniyor