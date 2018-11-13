PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.10 artışla başladı, dolar 5.47 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Kasım (DHA) – Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladıktan sonra kayıpla bitiren Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yeni güne yüzde 0.10 artışla 91 bin 532 puandan başladı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.42 artışla 114 bin 877 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.91 ve yüzde 21.09 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar, en düşük 5.4555 ve en yüksek 5.4785 lirayı gördükten sonra, 5.47 – 5.48 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1290 ve en yüksek 6.1644 lirayı gördükten sonra 6.16 – 6.17 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0209 ve en yüksek 7.0613 lirayı gördükten sonra 7.05 – 7.6 lira aralığında işlem görüyor.

İs Yatırım’ın “Ayı piyasası ihtimali artıyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde küresel piyasalardaki havanın sertleştiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“İtalya ve Euro Bölgesi arasındaki bütçe gerginliği, ABD’nin otomotiv ithalatına vergi koymayı değerlendirmesi ve Apple satışlarının yavaşladığı endişesi ABD ve Avrupa hisse senetlerinde yüzde 2.0 – yüzde 3.0 civarında kayıplara neden oldu.

“Küresel hisse senetlerinin ayı piyasasına girme ihtimali artıyor.

“Türkiye varlıkları küresel satışlar karşısında çelişkili sinyaller veriyor. Yüksek faiz kalkanı ve cari dengedeki düzeltme lirayı doların değer kazanmasına rağmen koruyor. Alınan tasarruf tedbirlerine paralel Hazinenin az borçlanması nedeniyle devlet iç borçlanma faizleri düşüyor.”