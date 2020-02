PİYASALAR- BİST100 yükselişe devam ediyor, dövizler yatay

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Ocak (DHA) – Güne yüzde 0.39 artışla 97 bin 192 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 46 puanı ve en yüksek 97 bin 657 puanı gördükten sonra yüzde 0.59 artışla 97 bin 385 puanda

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.69 artışla 133 bin 53 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 15.92’de sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi sırasıyla yüzde 0.82 düşüşle yüzde 18.21 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3407 lirayı ve en yüksek 5.3660 lirayı gördükten sonra 5.36 – 5.37 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0899 lirayı ve en yüksek 6.1128 lirayı gördükten sonra 6.11 – 6.12 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9326 lirayı ve en yüksek 6.9652 lirayı gördükten sonra 6.94 – 6.95 lira aralığında hareket ediyor.

Alnus Yatırım’ın “Rekor Zamanı” başlıklı günlük piyasa bülteninde, şu değerlendirmeler yapıldı:

“Tarihler 15 Haziran 2012 Cuma. 1 Haziran\'dan itibaren 10 işgününde de borsa yükselmiş yüzde 5.9 artmıtış. O Cuma günü BIST 100 Endeksi yüzde 0.2 daha artarak rekoru 11. güne taşıdı. Pazartesi ise yüzde 0.2 gerileyince rekor 11 günde kaldı. Dört ay sonra Ekim ayındaki ralli ise 10. günde kaldı.

“2013 Mayısında çifte ‘yatırım yapılabilir ülke’ olmaya giderken de borsanın rallisi 10. günde kaldı. üç yıl sonrasında günlerden yine bir Cuma: 11 Mart 2016. BIST100 Cumayı artıda kapatınca ralli 10. gününü de tamamlamıştı. 14 Mart 2016 Pazartesi günü yüzde 0.9 daha artarak rekoru 11. güne taşıdı ve 2012 Haziran rallisini egale etti. 15 Mart salı günü başladığında ise rekoru kırmak için şartlar müsait değildi zira önceki akşam Ankara Kızılay\'da patlayan bomba piyasaları germişti.

“Verilerine sahip olduğumuz 1995\'den beri sadece iki kez 11 günlük ralli olmuş. İşte bugün o rekoru egale etmek için Borsa sahaya çıkıyor. Son 10 günde yüzde 10.8 yükselen BIST100’ün ralliye devam etmesi için saha ve hava şartları müsait: FED faizi artırmayacak, TCMB faizi indirmeyecek, ABD-Çin ticaret kavgası bitecek, ABD Suriye’den çekilecek, bankalar halen ucuz vs vs.

“Borsadaki son yükselişin yüzde 66sını (2/3’ü) sekiz hisse gerçekleştirmiş durumda.

“Amerikan borsaları Noel rallisine devam ediyor. S&P500 yüzde 12 yi geçti. Belki yüzde 20 leri geçecek. Çünkü bayram havası sürüyor ve her haber trendi destekliyor. ABD Hazine Bakanı Mnuchin\'in Çin\'e uygulanan ek gümrük vergilerini düşürmeyi düşündüğü iddiası buna son örnek. Haber yalanlansa da bugün asya borsaları coştu. Yani bugün rekor egalesi pazartesi de rekor gelecek gibi.”