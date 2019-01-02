PİYASALAR – BİST100 yıla 0.31 düşüşle başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ocak (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yılın ilk işlem gününe yüzde 0.31 düşüşle 90 bin 986 puanda başladı. Endeks 2018 yılını 91 bin 270 puanda tamamlamıştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.39 düşüşle 117 bin 278 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.48 ve yüzde 19.73 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2712 lirayı ve en yüksek 5.3076 lirayı gördükten sonra 5.29 – 5.30 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0240 lirayı ve en yüksek 6.0986 lirayı gördükten sonra 6.08 – 6.09 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6462 lirayı ve en yüksek 6.7749 lirayı gördükten sonra 6.75 – 6.76 lira aralığında hareket ediyor.

Alnus Yatırım’ın “heyamola 2019” başlıklı günlük piyasa bülteninde yeni yılın ilk işlem gününe başlarken, 2018 yılında piyasaların performansı incelendi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Güzel dileklerle 2019a başlıyorken 2018’de piyasalar ne yapmış diye bir bakalım.

“Yılın kaybedeni son dört aydaki başarılı performansa karşın lira oldu. Dolar kuru 2018e 3.78 ile başlarken yılı 5.28 de yüzde 40 artışla bitirdi.

“2018’e yüzde 13.4 ile başlayan 2 yıllık tahvil faizi yüzde 19.73 ile yılı tamamlarken 10 yıllık tahvil faizi 11.74 ile başladığı yılı yüzde 16.48 ile bitirdi. Borsaya baktığımızda ise iki yıllık kazancın ardından bir satış yediği yıl oldu. Şöyle ki 2016 yılında yüzde 8.9, 2017 yılında yüzde 47.6 kazanç sağlayan BIST 100 Endeksi 2018 yılında yüzde 20.9 değer kaybetti.

“2017 yılında yüzde 0.8 kaybettikten sonra 2018’de de en çok kaybettiren sektör endeksi yüzde 52 ile dört büyüklerden oluşan SPOR endeksi oldu. Spor endeksinin dolar bazındaki yıllık kaybı yüzde 66a ulaştı. Yani 2/3 değer kaybı yaşandı. En çok değer kazanan endeks ise yüzde 123 ile Finansal Kiralama oldu. Bilişim yüzde 46, GYOlar yüzde 35, Bankalar yüzde 31, Metal Eşya yüzde 30 ile borsadan daha fazla kaybettiren sektörler oldu. 2017de yüzde 154 artan madencilik endeksi 2018’de yüzde 18 daha kazanırken 2017’de yüzde 193 artan Ulaştırma endeksi 2018’de yüzde 1.0 değer kaybetti.

“Yıla başlarken bir yandan otomatik zamlar gelirken bir yandan da yönetimden gelen indirim haberleri birbirlerini dengeliyor. Harçlara, otoyollara, alkollü içkilere zam gelirken elektrik ve doğalgaza yüzde 10, İSKİ’den suya yüzde 15 indirim başladı. 31 Ekim’de başlayan üç aylık altı başlıkta ÖTV ve KDV indirimi 31 Marta kadar uzatıldı. İmar barışı süreci de 30 Haziran’a uzadı.

“Gemicilerin kürek çektiği dönemde İtalyanlar ‘hey a mola’ derken bize ‘heyamola’ olarak geçmiş. “‘Haydi, ha gayret’ manasında birbirlerini teşvik için söylenen bu sözü 2019 da daha güzel bir Türkiye ve piyasalar için söylüyoruz.

“Bol kazançlı ve güzel bir yıl olsun…”