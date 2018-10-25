PİYASALAR – BİST100 PPK kararı sonrasında 93 bin puana yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ekim (DHA) – Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini yüzde 24’te sabit tutması ardından Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.66 artışla 93 bin 300 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.14 düşüşle 109 bin 926 puanda

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.72 düşüşle yüzde 18.66’ya, , iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 0.88 düşüşle yüzde 25.77 düzeyine çekildi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.6287 lira ve en yüksek 5.7363 lirayı gördükten sonra 5.64 - 5.65 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4400 lira ve en yüksek 6.5636 lirayı gördükten sonra 6.46 - 6.47 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.2816 lira ve en yüksek 7.4226 lirayı gördükten sonra 7.19 - 7.30 lira aralığında hareket ediyor.

Alnus Yatırım’ın “Ne Olacak Bu Amerikanın Hali? ” başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya piyasalarındaki fırtına devam ettiğine dikkat çekildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD borsalarındaki sorunlu hava, dünya borsalarını etkilemeye devam ediyor. Dow Jones 25 bin seviyesini önceki gün görmüş ve tepki vermişti. Bu sayede dün BIST 100 güne yükselişle başladı. Ancak yine saat 16:30 sonrasında ABD borsalarındaki satışların gelmesiyle BIST’de de satışlar geldi ve günü yüzde 0.83 düşüşle 92 bin 692’den kapattı.

“İnsan sormadan edemiyor: Ne olcak bu Amerikanın hali? 10 yıldır “Ayı Piyasası nedir” bilmeyenlerin ülkesinde gelen satışlar onlar için bile şaşırtıcı.

“2009’da başlayan rallide yüzde 320 getiri sağlayan (Bu esnada toplam enflasyon yüzde 17 olmuş) borsadaki yükselişe, teknoloji şirketleri öncülük etmişti. Ekim ayı başından bu yana Nasdaq yüzde 12.4, S&P yüzde 9.7 ve Dow Jones’taki kayıp yüzde 8.3’e ulaşmış oldu. Yani, teknoloji şirketlerindeki satışlar daha fazla!

“Dow 25 bini kırdı ama dünkü düşüşle beraber sadece 2018 yılındaki kazançlar geri verilmiş oldu. Düşüş sürerse geçmiş yılların kazancından da yiyecektir. Şimdi hedef yüzde 5.0 aşağıdaki 23 bin 333 seviyesi olacak gibi.

“Asıl, bu nokta kırılırsa dananın kuyruğu kopacak. Ancak son 20 yılda böyle kuyruk kopma olayı bir 2001’de bir 2008’de krizde yaşanmış. Yani kriz yoksa aşağı kırmaması gerekir. Yoksa gerçekten resesyon mu geliyor?

“ABD tarafında da sonuçlar gelmeye devam ediyor. Bugün; Google, Amazon ve Twitter’dan sonuçlar beklenirken, 30 Ekim’de Facebook, 1 Kasım’da Apple açıklayacak. Bu kârlar, tatmin edici olmazsa sıkıntı büyür!“