PİYASALAR – BİST100 haftaya yüzde 1.0 artışla 96 bin puan düzeyinde başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Aralık (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni haftaya yüzde 1.0 artışla 96 bin 366 puandan başladı, endeks bir önceki haftayı 95 bin 416 puandan kapatmıştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.58 artışla 125 bin 827 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.81 ve yüzde 20.26 düzeyinde.

Dövizler yeni haftaya bir önceki haftanın kapanış değerlerine göre hafif yüksek başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.1573 lirayı ve en yüksek 5.2121 lirayı gördükten sonra 5.16 – 5.17 lira aralığında,

- euro en düşük 5.8482 lirayı ve en yüksek 6.9149 lirayı gördükten sonra 5.87 – 5.88 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.5792 lirayı ve en yüksek 6.6539 lirayı gördükten sonra 6.61 – 6.62 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Ticaret savaşlarında 90 günlük ateşkes…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Hafta sonu yapılan G20 zirvesinde ABD Başkanı Trump ve Xi Jinping arasındaki görüşmenin ardından ABD tarafından Çin’e uygulanacak gümrük vergilerinin 90 günlüğüne askıya alınacağı açıklaması geldi. Bu süre zarfında taraflar arasında uzlaşmaya yönelik görüşmeler yapılacak.

“Zirve öncesinde sonuç ile ilgili büyük bir beklentisi olmayan piyasaların habere il tepkisi olumlu oldu. Asya borsaları, ABD vadelileri güçlü yükseliş kaydederken, ABD on yıllık faizleri geriledi ve liranın de arasında bulunduğu gelişmekte olan ülke para birimlerine alımlar geldi. S&P 500 endeksinin bugün 200 günlük ortalamasını aşması bekleniyor.

“Ortalamanın üzerinde kalabilecek mi, ateşkes daha sert bir çatışmaya dönebilir mi bunlar önümüzdeki dönemde piyasaların cevap arayacağı sorular.

“Lira varlıklar açısından tek olumsuz sayılabilecek gelişme yine hafta sonunda Suudi Arabistan ile Rusya’nın petrol arzı konusunda birlikte hareket etme konusunda anlaştıkları haberi ve Kanada Alberta’da beklenmedik arz kesintisi neticesinde petrol fiyatlarındaki yüzde 5.6’lık sert yükseliş (62.4 dolar).

“Gözler bu hafta Perşembe günü yapılacak OPEC toplantısında olacak. Bizde bugün açıklanacak PMI verileri, takiben bu hafta ABD’de açıklanacak PMI, ADP ve ISM verileri, ve AB PMI ve büyüme verileri bu haftanın önemli veri akışları olacak. 7 Aralık’da yapılacak ilk VDMK ihracına gelecek talep bu yeni enstrüman için önemli bir gösterge olacak. Ayrıca 30 Kasım’da biten lira mevduatlara uygulanan stopaj teşviğinin yenilenmedğini belirtmekte fayda var.”