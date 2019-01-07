PİYASALAR – BİST100 haftaya yüzde 0.69 artışla başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ocak (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya yüzde 0.69 artışla 89 bin 444 puanda başladı. Endeks Cuma günkü kapanışta 88 bin 831 puan düzeyindeydi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.25 artışla 117 bin 286 puana yükseldi.

Borsa İstanbul Pay Piyasasında Aralık ayında yabancı yatırımcılar 57 milyon 344 bin 982 dolarlık net satış gerçekleştirdi. 2018 yılının tamamında yabancı net satışları 2.01 milyar dolara ulaştı.

Borsa İstanbul, Kasım ayında yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, Aralık\'ta yabancıların alım işlemleri 5 milyar 934 milyon dolar ve yabancıların satım işlemleri 5 milyar 991 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece, yabancıların toplam işlem hacmi 11 milyar 985 milyon dolar oldu.

Yabancı yatırımlar 2018 yılının tamamında 122.1 milyar dolar alım işlemi, 124.1 milyar dolar satım işlemi gerçekleştirdi ve yabancıların net satım işlemi yılın tamamında 2 milyar 11.7 milyon dolara ulaştı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.69 ve yüzde 19.71 düzeyindeler.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3190 lirayı ve en yüksek 5.3539 lirayı gördükten sonra 5.35 – 5.36 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0672 lirayı ve en yüksek 6.1205 lirayı gördükten sonra 6.11 – 6.12 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7759 lirayı ve en yüksek 6.8309 lirayı gördükten sonra 6.82 – 6.83 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “Hoş geldin 2016…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, 2019 yılında dünya ekonomisi öngörüsünün 2016 yılını andırdığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Çin’in yavaşlaması, petrol fiyatlarındaki düşüş, Fed’in faiz artırımlarını durduracağı sinyali vermesi, Çin’in genişleyici para politikası adımları atması 2016 tadında bir 2019’a işaret ediyor.

“2016 yılında piyasalar Şubat ayında gördüğü dipten sonra kademeli olarak toparlanmış. Yavaşlama endişelerinin azalması ve güvercin Fed sayesinde ABD borsaları ve gelişmekte olan ülke hisseleri yılı yüzde 10 yükselişle kapatmıştı.

“Fed faizinin yüzde 0.5 olduğu 2016 yılı ile yüzde 2.5 olduğu 2019 yılının aynı olmasını beklemiyoruz. Ama Cuma günü açıklanan güçlü ABD tarım dışı istihdamına rağmen Powell’ın verdiği güvercin mesajlar, Çin’in rezerv karşılık oranlarını indirmesi, ABD ve Çin arasında dış ticaret görüşmelerinin yeniden başlaması piyasalardaki yükselişin kısa vadede devam edeceğine işaret ediyor.”