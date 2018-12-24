PİYASALAR – BİST100 haftaya yüzde 0.3 artışla başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Aralık (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.3 artışla 92 bin 138 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.46 artışla 118 bin 621 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.74 ve yüzde 20.87 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2913 lirayı ve en yüksek 5.3262 lirayı gördükten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0340 lirayı ve en yüksek 6.0736 lirayı görükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7119 lirayı ve en yüksek 6.7587 lirayı gördükten sonra 6.72 – 6.73 lira aralığında hareket ediyor.

Alnus Yatırım’ın “Noel Tatilinde Gündem ABD” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

“Cuma günü, BIST 100 Endeksi öngörümüze paralel şekilde 91 bin seviyesinden tepkisini verdi ve günü V hareketi yaparak başabaş kapattı. Bu tepki için Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın \"Suriye\'ye operasyonu erteleme\" kararı kullanıldı. Pazar akşamı ABD ve Türkiye liderleri arasındaki telefon görüşmesinde; Suriye’deki çekilme ve geçiş sürecinin suistimaline neden olabilecek bir otorite boşluğu meydana gelmemesi için iki ülkenin askeri, diplomatik ve diğer yetkilileri arasında eşgüdümün sağlanması hususunda mutabık kalındı.

“ABD Başkanı Donald Trump\'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin 22 Aralık Cumartesi yerel saatle 00.01 itibarıyla kısmen kapanmasıyla sonuçlandı. Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim\'de başlayıp, 30 Eylül\'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Trump\'ın Yönetim Ofisi Direktörü Mic Mulvaney, hafta sonu yapılan müzakerelerden sonuç alınamaması sonrasında federal hükümetteki kısmi kapalılığın Ocak ayında da devam edebileceği uyarısında bulundu. Bu yıl 20,21,22,23 Ocak ve 9 Şubatta hükümet geçici olarak kapanmıştı.

“ABD borsalarındaki düşüş ve diğer piyasalardaki sıkıntılar üzerine ABD Hazine Bakanı Mnuchin devreye girdi. Önce piyasalara basında Cumartesi günü çıkan haberlerde Trump\'ın kendisi ile Powell\'ın kovulması olasılığını tartıştığına ilişkin iddiaları yalanladı. Ardından büyük 6 bankanın yöneticileri ile görüştü. Bakanlıkça, \"Tüm bankalar kredi sağlamak için bolca likidite bulunduğunu teyit ettiler\" açıklaması kullanıldı.

“Bu akşam Hristiyan dünyasında geleneksel noel yemeği yenilecek. Örneğin Almanya şansölyesi Merkel\'in 24 Aralık gecesi pişirdiği ördek, onun için Noel bayramının olmazsa olmazı. Bu yüzden, birçok piyasa bugün erken kapanacak. Yarın ise Neol tatili. Bu yüzden bizde işlem hacmi her yıl olduğu gibi düşer.”