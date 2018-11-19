PİYASALAR – BİST100 haftaya yüzde 0.05 düşüşle başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Kasım (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi yeni haftaya yüzde 0.05 düşüşle 93 bin 568 puandan başladı. BİST100 bir önceki haftayı 93 bin 616 puandan kapamıştı.

BİST Bankacılık endeksi yüzde 0.10 düşüşle 118 bin 276 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermedi ve sırasıyla yüzde 16.69 ve yüzde 20.19 düzeylerinde kaldı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3249 lirayı ve en yüksek 5.3701 lirayı gördükten sonra 5.34 – 5.35 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0735 lirayı ve en yüksek 5.1246 lirayı gördükten sonra 6.10 – 6.11 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.8369 lirayı ve en yüksek 6.8923 lirayı gördükten sonra 6.86 – 6.87 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Dar alanda paslaşmalar…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Haftaya ABD cephesinden gelen iki negatif açıklama ile başlıyoruz. Başkan Yardımcısı Pence: “Çin mevcut politikasını değiştirmediği müddetçe ABD’nin ticaret savaşını sona erdirme niyeti yok”; Başkan Trump: “Gülen’i sınır dışı etmeyi düşünmüyoruz”. İlk açıklama gelişmekte olan ülke kurları genelini, ikincisi lirası özelini olumsuz etkiliyor.

Şükran günü öncesinde zayıflayan işlem hacimleri ile dar alanda paslaşmaların olduğu bir piyasa öngörüyoruz. Zayıf dolar, gerileyen 10 yıllık faizler ve düşük petrol fiyatları Türkiye varlıklarını taktiksel olarak desteklemeye devam ediyor.

“Gündemdeki tek gelişme Türk Akımı projesinin tamamlanması için yapılacak tören dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in bir araya gelmesi.”