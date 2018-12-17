PİYASALAR – BİST100 haftaya artışla başladıktan sonra negatife döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Aralık (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya yüzde 0.07 artışla 90 bin 595 puandan başladıktan sonra yüzde 0.93 düşüşle 90 bin 173 puana çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.13 düşüşle 111 bin 791 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.22 düşüşle yüzde 17.96 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.97 düşüşle yüzde 21.35 düzeyine indi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3581 lirayı ve en yüksek 5.4006 lirayı gördükten sonra 5.38 – 5.39 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0624 lirayı ve en yüksek 6.1100 lirayı görükten sonra 6.10 – 6.11 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7532 lirayı ve en yüksek 6.8055 lirayı gördükten sonra 6.78 – 6.79 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Bir cisim yaklaşıyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD borsaları Ekim ayında gördüğü dip seviyelerin altına gerileyerek tepe noktasına göre yüzde 10’luk düzeltme sınırını aştı. Gerilemenin devam etmesi ve Nisan ayında görülen 2.580 dip seviyesinin altına inilmesi durumunda satışlar hızlanabilir.

“Hisse fiyatlarındaki satışların olası bir durgunluk döneminin işareti olduğunu söylemek için henüz erken. Ancak 2018 yılında hisse, tahvil, emtia ve döviz (dolara karşı) piyasalarında eşanlı olarak görülen satışlar bizi endişelendiriyor.

“Varlık fiyatları 2018 krizinden beri ilk kez seneyi eşanlı değer kaybıyla kapatıyor.

“Asya piyasalarının Çin’in genişleyici politikalarıyla toparlanması satışın görece sınırlı olmasını sağlayacak. Ekim ayı sanayi üretiminin (beklenti yıllık yüzde 4.0 küçülme) ekonomideki sert inişi teyit etmesini bekliyoruz.

“Avrupa ekonomisindeki yavaşlama ve Türkiye ekonomisinde son çeyrekte beklenen daralma otomotiv, beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim mallarında vergi indiriminin devam etmesi ihtimalini artırıyor.”