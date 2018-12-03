PİYASALAR – BİST100 günü 94 bin puan düzeyinde kapadı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Aralık (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni haftaya yüzde 1.0 artışla 96 bin 366 puandan başladıktan sonra gün ortasında 96 bin puanı da aştıktan sonra yüzde 0.46 kayıpla 94 bin 974 puana geriledi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.82 düşüşle 122 bin 854 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.07 düşüşle yüzde 17.38 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.84 düşüşle yüzde 20.09 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.1473 lirayı ve en yüksek 5.2853 lirayı gördükten sonra 5.27 – 5.28 lira aralığında,

- euro en düşük 5.8482 lirayı ve en yüksek 6.9984 lirayı gördükten sonra 5.99 – 6.00 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.5792 lirayı ve en yüksek 6.7241 lirayı gördükten sonra 6.72 – 6.73 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “Trump\'tan Müjde Üstüne Müjde”başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Cuma-Cumartesi yapılan G-20 Zirvesinde Trump’tan müthiş hamleler izledik. Önce kuzey komşusu Kanada ve güney komşusu Meksika ile yeni ticaret anlaşmalarını imzaladı. Ardından Putin ile görüşmesini “Ukrayna gemilerine el koymuşken olmaz” diyerek iptal etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile 50 dakikalık görüşme gerçekleştirdi. Çin lideri ve ekibiyle gerçekleştirdiği toplantıda ise ticaret savaşlarına 90 gün ara verme kararı aldı. Böylece yılbaşında Çin’den ithal 200 milyarlık ürüne ek 30 milyar dolarlık vergi yükünün gelmesini geciktirdi. Çin; a)ABD’den daha fazla tarım ürünü ithal edecek b)Enerji ve endüstriyel ürünlerin ithalatını artıracak c) ABD\'de üretilen otomobillerden aldığında yüzde 40a varan gümrük vergisini kaldıracak. “

