PİYASALAR – BIST100 güne yüzde 0.95 artışla başladı, dolar 5.20 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Kasım (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.95 artışla 94 bin 963 puandan başladı. Endeks bir öceki günü 94 bin 71 puandan kapatmıştı.

BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.0 artışla 122 bin 707 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.68 ve yüzde 20.26 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2036 lirayı ve en yüksek 5.2297 lirayı gördükten sonra 5.20 – 5.21 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9259 lirayı ve en yüksek 6.9566 lirayı gördükten sonra 5.93 – 5.94 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6892 lirayı ve en yüksek 6.7202 lirayı gördükten sonra 6.69 – 6.70 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “Piyasalar Draghi’nin Açıklamaları ve FOMC Toplantı Tutanaklarına Odaklandı…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan GFK Tüketici Güven Endeksi Aralık ayı verisi piyasa beklentisi hafif altında 10,4 seviyesinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan 3.çeyrek öncü GSYİH verisine göre, ABD ekonomisi yılın 3.çeyreğinde beklentilerin hafifi altında yüzde 3,5 oranında büyüdü. ABD’de açıklanan Yeni Konut Satışları verisi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 8,9 düşüş gösterdi. ABD’de açıklanan Richmond İmalat Endeksi verisi Kasım ayında bir önceki aya göre geriledi ve 14 düzeyinde gerçekleşti. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamalarda, ülke ekonomisinin güçlü görünümü ve istihdam piyasasında devam eden kuvvetlenmeden memnun olduğunu ifade ederken kademeli faiz artışlarının etkisinin belirsiz olduğunu ve bunları görmek bir yıl ya da daha uzun bir süre alabileceğini belirtti. Başkan, Fed’in faiz oranı nötr seviyenin biraz altında dedi. Powell açıklamaları sonrasında dolarda değer kayıplarının yaşandığı gözlemlendi. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında dolarda yaşanan değer kayıpları ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.2053-5.2740 aralığında hareket ettiği ve günü 5.2168 seviyeleri civarında tamamladığını gördük.

“BİST-100 Endeksi, günü yüzde 0.59 değer kazancıyla 94 bin 70 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.9 milyar lira olarak gerçekleşti.

“TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 seviyeleri civarında gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,10 düşüş ile yüzde 20.26 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 16.68 seviyeleri civarında günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 404.77 seviyeleri civarında olduğu izleniyor. “