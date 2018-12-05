PİYASALAR – BIST100 güne yüzde 0.89 düşüşle 93 bin 47 puandan başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Aralık (DHA) – Bir önceki günü 93.880 puandan kapatan BIST100 endeksi, güne yüzde 0.89 düşüşle 93 bin 47 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 3.06 düşüşle 116 bin 531 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.86 ve yüzde 20.24 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3811 lirayı ve en yüksek 5.4349 lirayı gördükten sonra 5.38 – 5.43 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0958 lirayı ve en yüksek 6.1623 lirayı gördükten sonra 6.09 – 6.16 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.8284 lirayı ve en yüksek 6.9063 lirayı gördükten sonra 6.82 – 6.90 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “Gözler Merkezde” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Fitch, dünyada değerlendirmesini yaptığı bankaların 2016 üçüncü çeyrekte yüzde 33\'ünün negatif görünümde olmasına karşın günümüzde bu oranın yüzde 18\'e gerilediğini ancak 2019\'da gelişmekte olan ekonomilerdeki bankaların üzerinde ılımlı baskının görülmesinin beklendiğini duyurdu. Açıklamada ‘Türk bankalarıyla beraber Umman ve Kosta Rica bankalarının çoğu negatif görünümünü koruyor’ ifadesine yer verildi.

“Türk bankalarının sermaye ihtiyaçlarının bir kısmını bedelli artışlarla karşılamaları bekleniyordu. YKBNK 6 Haziran 2018\'de yüzde 94.3 oranında (4.1 milyar lira) artırım yaparken bu sabah AKBNK yüzde 25 oranında -kullanım fiyatı 2.5 lira olduğundan yüzde 75- (3.0 milyar TL) artırım kararı aldı. Bilgi olarak belirtelim, YKBNK hissesi, artırım sürecinde endekse paralel seyrini korumuş, sermaye artırımı sonrasında endeksin gerisinde kalmıştı. Diğer taraftan geçtiğimiz günlerde BBVA\'nın satışını gündeme getirdiğine dair haberlerin çıktığı GARAN hakkında; BBVA Yönetiminin en başından ‘hissemizi artırmak isteriz’ açıklaması geldi.

“Merkez Bankası bugün 2019 Yılı Para Ve Kur Politikasını açıklayacak. Burada gelecek sorulara verilecek cevaplar da ilgiyle izlenecektir. Zira 13 Aralık yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. ‘Faiz indirecek mi?’ sorusunun cevabı merak ediliyor.”