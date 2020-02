PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.75 artışla başladı, dolar 5.32 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Aralık (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.75 artışla 93 bin 521 puandan başladı. Endeks, bir önceki günü 92 bin 827 puandan kapamıştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.15 artışla 116 bin 46 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.13 ve yüzde 20.24 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3213 lirayı ve en yüksek 5.3482 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0523 lirayı ve en yüksek 6.0941 lirayı gördükten sonra 6.05 – 6.06 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7941 lirayı ve en yüksek 6.8436 lirayı gördükten sonra 6.79– 6.80 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “Söz New York Mahkemelerinde” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD yönetiminin talebi üzerine tutuklanan Huawei’nin iki numaralı ismi Meng’in bugün ilk duruşmasına çıkmasının planlandığı bildirildi. Meng’in tutuklanacağının kendisine birkaç gün önce bildirilmesine karşın hükümetinin sürecin parçası olmadığını kaydeden Kanada Başbakanı Trudeau, ‘Biz bağımsız bir yargı ülkesiyiz’ dedi. Meng’in ABD’ye iade edilmesi durumunda ise New York Doğu Bölgesi Mahkemesinde yargılanacağı öğrenildi. Haber üzerine ABD borsaları, güne satıcılı başlasa da artıya geçti.

“New York demişken, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı (SDNY), ABD\'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yrd Hakan Atilla’nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu ekleriyle birlikte 200 sayfanın üzerindeki dilekçe ile geri çekti ve kararın onanmasını istedi. Bu durumda Hakan Bey en geç 25 Temmuz 2019’da tahliye edilecek.

“Hakan Atilla, kendisine yönelik altı suçlamanın beşinden suçlu bulunmuştu. Savcılık 3-15 yıl arası hapis istiyordu. 16 Mayıs 2018’de mahkeme savcının minimum isteğinin de altında 32 ay ceza vermişti. Tabi, savcı da cezayı az bulunca temyize gitmişti. Atilla’nın da avukatları ise ‘cezayı fazla bulduğundan’ temyize gitmişti. Hatta, Ekim ayında rahip Brunson bırakılırken Türkiye-ABD arasında Hakan Atilla’nın da iadesinin görüşüldüğü ancak temyize gidildiği için gerçekleşmediği basına yansımıştı. New York İkinci Bölge Federal Mahkemesi’nde görülen çift taraflı temyiz davasında Mahkeme heyeti, savcılığın itirazıyla ilgili gerekçeleri 6 Aralık tarihine kadar mahkemeye sunmasını istemişti. Şimdi mahkeme; savcının kararın onanması talebi ve Atilla’nın avukatlarınca beraat talebi arasında bir karar verecek.

“1 Kasım’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında telefonla yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı ‘Halk Bankası sürecinin düşürülmesinin normalleşme sürecinde önemli bir adım olacağını’ söyleyince Trump, ‘Hazine Bakanlığımla görüşeceğim’ demişti. Ancak Halk Bankası konusunda Trump\'ın OFAC soruşturmasına müdahale edebileceği ama New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nda (SDNY) devam eden soruşturmaya müdahale edemeyeceği basında yazılmıştı.”