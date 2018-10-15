PİYASALAR – BIST100 güne yüzde 0.71 artışla başladı, dolar 5.83 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Ekim (DHA) – Amerikalı rahip Andrew Brunson\'ın Cuma günü yapılan duruşma sonucunda serbest bırakılmasıyla; Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.71 artarak 97 bin 346 puandan başlarken, dolar haftaya 5.83 liradan işlem görerek başladı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.20 artışla 111 bin 589 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 5.53 düşüşle yüzde 19.06 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 0.74 düşüşle yüzde 26.80 düzeyine geriledi.

Rahip Brunson’ın serbest bırakılması sonrası ilk işlem gününde;

- dolar en düşük 5.8267 lira ve en yüksek 5.9075 lirayı gördükten sonra 5.83- 5.84 lira aralığında,

- euro en düşük 6.7402 lira ve en yüksek 6.8381 lirayı gördükten sonra 6.74 - 6.75 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6453 lira ve en yüksek 7.7512 lirayı gördükten sonra 7.65 - 7.66 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “Tepki alışı devam edebilir…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlednrimeler yapıldı:

“Haftaya iyi haberlerle başlıyoruz. Cuma günkü tepki alımlarıyla ABD hisseleri 200 günlük ortalamalarının üzerinde kapatmayı başardı. Rahip Brunson’un ülkesine dönmesinin ardından Başkan Trump ABD – Türkiye ilişkilerinde ilerleme beklediğini açıkladı.

“ABD hisse senetlerinde ve gelişmekte olan ülke varlıklarındaki yükseliş Türkiye varlıklarındaki tepki alışlarının devam edebileceğine işaret ediyor. Sabah ilk işlemlerde liranın seyri de Türkiye varlıklarında yükselişi destekliyor.

“Ancak küresel yatırımcıların Türkiye’ye yönelik bakışlarında kalıcı bir iyileşme sağlanamaması bizi rahatsız ediyor. Bloomberg tarafından yapılan bir ankette yılın 4. çeyreğinde en kötü performans göstermesi beklenen üç piyasa arasında Türkiye yer almaya devam ediyor.”