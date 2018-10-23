PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.64 düşüşle başladı, dolar 5.73 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ekim (DHA) – Haftanın ilk gününe artışla başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), düşüşle kapattığı günün ertesinde, güne yüzde 0.64 düşüşle 94 bin 80 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.25 düşüşle 112 bin 69 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.62 artışla yüzde 19.43 düzeyine çıkarken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 0.16 artışla yüzde 25.84 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.6618 lira ve en yüksek 5.7463 lirayı gördükten sonra 5.73 - 5.74 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4920 lira ve en yüksek 6.5906 lirayı gördükten sonra 6.57 - 6.58 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3441 lira ve en yüksek 7.4556 lirayı gördükten sonra 7.44 - 7.45 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “​Emin liman aranıyor…” başlıkı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Çin’den gelen iyi haberlerin piyasalarda yarattığı olumlu etki uzun sürmedi. Hafif bir yükseliş sonrasında satış dalgası yeniden başladı. MSCI Dünya endeksinin Ekim başından beri kayı %6’yı geçerken, altın madenlerinde %8 yükseliş görülüyor.

“Yüksek betalı Türkiye varlıkları küresel satış dalgasından kaçamadı. MSCI Türkiye yüzde 1.4 kayıpla Meksika’nın arkasından en çok değer kaybeden gelişmekte olan borsa endeksi oldu. Türk lirası ve 10 yıllık tahviller de dünyaya göre zayıf bir seyir izledi.

“ABD vadelilerinde yüzde 1.0’in üstünde gerileme ve Türk lirasındaki satışlar Borsa İstanbul’da aşağı yönlü seyrin (- yüzde 0.5) devam edeceğine işaret ediyor. Bugün mali tablolarını açıklayan şirketlerden Bizim Toptan ve Hektaş güçlü karları ile dikkat çekiyor. Ancak her iki hissede de güçlü karlılık büyük ölçüde fiyatlanmış durumda.”