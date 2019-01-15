PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.62 artışla başladı, dolar 5.45 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Ocak (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne 0.62 artışla 92 bin 627 puanda başladı. Endeksi Pazatresi gününü 92 bin 54 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.92 artışla 119 bin 33 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.49 ve yüzde 18.39 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.4383 lirayı ve en yüksek 5.4677 lirayı gördükten sonra 5.45 – 5.46 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2388 lirayı ve en yüksek 6.2818 lirayı gördükten sonra 6.27 – 6.28 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0031 lirayı ve en yüksek 7.0624 lirayı gördükten sonra 7.04 – 7.05 lira aralığında hareket ediyor.

Alnus Yatırım’ın “Maşallah Türkiye\'ye” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dünkü yazımızda belirttiğimiz üzere BIST 100 Endeksi son altı günde yüzde 5.0 yükselmiş ve yurtdışında yıla hızlı giriş yapan Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerin piyasalar kervanına geç de olsa katılmıştı. Ancak yükselişin devamı için daha para girişi lazımdı. Çünkü sadece iki kurum piyasayı ayakta tutuyordu. Dün işte o beklenen para girişi geldi. İki oyuncuya başka yabancı kurumlardan destek geldi. Banka Endeksi yüzde 1.80 yükselirken sanayi endeksi yüzde 0.31 düştü. Üstelik bu hareketi, yurtdışında piyasalar negatifken yaptılar.

“Çünkü güne başlarken Trump\'ın, Türkiye\'nin kürtlere iyi davranmasını öneren kaba tehditli açıklamasına karşın Türkiye, nezaketle işbirliğine vurgu yaparak karşılık verdi.

“Dışişleri Bakanı ‘ABD ile aramızda Suriye, Konsolosluk ve PKK üzerine üç tane yüksek düzeyli çalışma grubu devam ediyor’ dedi. Açıklamaların etkisiyle saat 10.00\'da 5.54 olan dolar kuru yedi saat sonra 5.48’e inerken, saat 10.00\'da 90 bin 400 seviyesinde güne başlayan BIST100 Endeksi yedi saatte 92 bin 53 e yükseldi.

“Akşam da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Trump, Türkiye’nin kürtlere dokunmaması için 32 kilometrelik Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge önerdi. Görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda görüş birliğine varıldı ki dün sabah ‘mahvederiz’ diye tweet atan Trump, tam 24 saat sonra ‘Türkiye ile ekonomik ilişkilerde büyük potansiyel var’ diye tweet attı. Açıklama ile lira daha da değer kazanarak dolar karşısında 5.45’e indi.

“Böylece borsadaki ralli bugün sekizinci güne taşındı ki uzun zamandır böyle güzel bir ralli görmemiştik. İşte böyle ralliler, borsaya küs olan yatırımcıları borsaya çeker. Bakalım önümüzdeki ay MKK verileri açıklandığında bunu göreceğiz.”

