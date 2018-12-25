PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.6 düşüşle başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Aralık (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.6 düşüşle 90 bin 980 puandan başladı. Endeks Pazartesi gününü 91 bin 527 puandan tamamladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.72 düşüşle 116 bin 625 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.66 ve yüzde 20.93 düzeyindeler.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2882 lirayı ve en yüksek 5.2905 lirayı gördükten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0354 lirayı ve en yüksek 6.0484 lirayı görükten sonra 6.03 – 6.04 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7255 lirayı ve en yüksek 6.7283 lirayı gördükten sonra 6.72 – 6.73 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “S&P 500 ayı piyasasının eşiğinde” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

\"Dünkü işlemlerde S&P 500, Eylül ayındaki tepe noktasından yüzde 19.8 aşağıda kapayarak, Nasdaq endeksinin ardından neredeyse ayı piyasasına girmiş oldu.

\"Piyasalardaki korku faktörünü yansıtan VIX endeksi ise dün yüzde 14 artışla 32 seviyesinde kapanış yaptı.

\"ABD Hazine bakanının bankalar ve ardından dün düzenleyici kurumlar ile yaptığı görüşmeler sonrası finansal sistemin sağlıklı olduğuna dair yaptığı açıklamalar, istenenin aksine yatırımcıları daha da paniğe sevketmiş gözüküyor.

\"Resesyonun olmadığı ayı piyasalarında düşüş oranı ortalama yüzde 24’te kalıyor. Resesyon sırasındaki ayı piyasalarında ise düşüş ortalama yüzde 37 oluyor. ABD’de öncü göstergelerin halen bir resesyona işaret etmiyor olması S&P’de dip seviyesine yakın olabileceğimiz konusunda ümit veriyor.

\"Geçmiş düşüşlerde, dönüş öncesinde VIX endeksinin 35 – 40 seviyesi arasında tepe yaptığını da dikkate almakta fayda var.

\"Noel tatili nedeniyle yurtdışı piyasalarının çoğunun tatil olduğu günde yurtiçi ve yurtdışında önemli bir haber akışı bulunmuyor.

\"Dün petrol fiyatlarının yüzde 6.0’ya yakın düşmesinin de etkisi ile lira varlıkların bugün de olumlu ayrışmasını bekleriz.

\"Dünkü kapanışlara göre MSCI GOÜ endeksi yüzde 0.5 gerilerken MSCI Türkiye endeksi yatay kaldı.

\"Özellikle havacılık hisseleri ve T.İş Bankası’nın hisse alımı yapacağını açıkladığı iştirakleri endeksten pozitif ayrışabilir.

\"Risk algısındaki kötüleşmenin etkisi ile TL bu sabah 5.33 seviyesine yakın, düne göre zayıf işlem görüyor.\"