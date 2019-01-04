PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.57 artışla başladı, dolar 5.43 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Ocak (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.57 artışla 87 bin 894 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü 87 bin 399 puanda tamamlamıştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.05 artışla 111 bin 511 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.72 ve yüzde 19.78 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.4270 lirayı ve en yüksek 5.4786 lirayı gördükten sonra 5.43 – 5.44 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1877 lirayı ve en yüksek 6.2518 lirayı gördükten sonra 6.20 – 6.21 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8614 lirayı ve en yüksek 6.9307 lirayı gördükten sonra 6.88 – 6.89 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “Kan Kaybı devam ediyor“ başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yeni yıl, eskiyi aratıyor. Küresel yavaşlama endişesi ile Aralık ayında borsaları vuran satış baskısı Ocak ayında daha da şiddetlendi. Gazete manşetlerinde satışa gerekçe olarak Apple’ın 2019 hedefini aşağı çekmesi ile gösteriliyor. Bizce sorun Apple’ın yalnız olmamasında.

“Yılın dördüncü çeyreğinde görünüm açıklayan ABD şirketlerinin yüzde 46’sı tahminlerini aşağı revize etti.

“Türkiye varlıkları, küresel risk iştahındaki bozulmadan olumsuz etkilenen yatırım araçları arasında başı çekiyor. Yeni yılda hisse senedi ve dövizde en kötü performans gösteren gelişmekte olan piyasa olarak öne çıkıyoruz. Beklentiden düşük gelen enflasyona (iyi haber) rağmen piyasaların kötü tepki vermesi bizi rahatsız ediyor.

“ABD vadelilerine paralel Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılış öngörüyoruz. Yurtdışında ABD tarım dışı istihdam verisi ve Powell’ın konuşması, yurtiçinde dış ticaret öncü gösterge verisi günün önemli gelişmeleri olarak öne çıkıyor.”